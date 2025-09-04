Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

Djokovic y Carlos Alcaraz. (REUTERS)

El US Open 2025 ha entrado en su recta decisiva con un cartel de semifinales que promete emociones fuertes. Este viernes, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se medirán en la pista Arthur Ashe en un duelo que acapara todas las miradas y que puede definir buena parte del destino del torneo. Ambos jugadores llegan con hambre de gloria y un nivel tenístico espectacular tras superar duros desafíos en el cuadro masculino.

El torneo, uno de los cuatro Grand Slams del año, ha dejado grandes partidos y sorpresas. En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner ha brillado con luz propia. El número 1 del mundo y vigente campeón del US Open, Sinner, logró una contundente victoria sobre su compatriota Lorenzo Musetti en cuartos de final (6-1, 6-4, 6-2), demostrando un gran nivel y manteniendo una racha impresionante de 26 victorias consecutivas en pistas rápidas de Grand Slam. Ahora, Sinner se prepara para enfrentar al canadiense Félix Auger-Aliassime, que a pesar de ser número 27 del mundo, ha mostrado una gran solidez durante todo el torneo y buscará su primera final de Grand Slam.

Jannik Sinner US Open. (REUTERS)

Pero la gran atención está puesta en la otra semifinal, el duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Por primera vez, estos dos gigantes del tenis se encuentran en el US Open, el único Grand Slam que hasta ahora les había evitado enfrentarse. Con un historial de 5-3 favorable a Djokovic en sus ocho enfrentamientos previos, la rivalidad entre el español y el serbio se ha convertido en uno de los duelos más apasionantes del circuito.

El partido del día: Djokovic vs Alcaraz

El choque comenzará en la sesión nocturna de Nueva York, no antes de las 15:00 hora local (21:00 hora española), y cerrará la jornada en la pista Arthur Ashe. Los aficionados podrán seguir el partido en España a través de Movistar Plus+ con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Álex Corretja, quienes aportarán toda la emoción y análisis en directo.

Para Djokovic, esta semifinal es una oportunidad para acercarse a un nuevo título de Grand Slam y sumar su 25º grande, reafirmando su posición como uno de los más grandes de la historia. Por su parte, Carlos Alcaraz, que busca su sexto título de Grand Slam, llega con la confianza de haber superado a grandes rivales en este US Open y con la motivación extra de poder destronar al italiano Sinner en la cima del ranking ATP.

Ambos jugadores llegan en un gran momento de forma. Djokovic, con su experiencia y capacidad de resistencia, es un maestro en partidos de alta presión, mientras que Alcaraz aporta una frescura, velocidad y agresividad que están revolucionando el circuito. La mezcla perfecta para un duelo intenso que puede decidir quién pisa fuerte en la final del torneo.

Contexto del torneo y lo que está en juego

Carlos Alcaraz. (REUTERS)

Además de la gloria del título, hay mucho en juego en este partido. Jannik Sinner defiende el número 1 del ranking ATP, pero la amenaza de Alcaraz está muy presente. Para que Sinner conserve el liderato, debe superar a Félix Auger-Aliassime y esperar que Alcaraz no se proclame campeón. Por ello, el resultado del partido entre el español y Djokovic puede alterar el equilibrio del ranking mundial.

La semifinal también es un reflejo del cambio generacional que vive el tenis masculino. Con figuras consolidadas como Djokovic, que sigue desafiando el paso del tiempo, y jóvenes talentos como Alcaraz y Sinner, el futuro del deporte parece más apasionante que nunca.

Expectativas para el partido

Los expertos y aficionados esperan un partido lleno de intensidad, con intercambios largos, golpes potentes y momentos de gran calidad técnica y mental. Será un choque de estilos: la defensa y la experiencia del serbio contra la velocidad y agresividad del español.

Alcaraz ha declarado que está preparado para dar lo mejor de sí mismo y que siente la presión como un motor para su juego. Djokovic, por su parte, ha comentado que respeta mucho a Alcaraz pero que su objetivo sigue siendo ganar en cada partido con la máxima concentración.

Dónde seguir el partido

Además de la retransmisión televisiva, los seguidores podrán vivir el encuentro a través de la cobertura online, con narración minuto a minuto, análisis y vídeos destacados en las principales plataformas deportivas. Así, nadie se perderá ningún detalle del que promete ser uno de los grandes duelos del tenis en 2025.