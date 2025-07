Alcaraz se autoevalúa tras aplastar a Norrie en Wimbledon: “Hoy me pongo un sobresaliente alto. Matrícula de honor no, porque siempre digo que se puede hacer un poquito mejor”

Carlos Alcaraz (EFE/EPA/NEIL HALL)

Con autoridad y solidez, Carlos Alcaraz firmó una actuación brillante para derrotar a Cameron Norrie y avanzar a las semifinales de Wimbledon. El joven español mostró su mejor versión en el torneo londinense, imponiéndose al británico en tres sets (2-6, 3-6 y 3-6), en un partido que le permitió desplegar la potencia de su juego y retomar la confianza que lo llevó a alcanzar la gloria y conquistar el torneo inglés durante las dos últimas ediciones.

En medio de la presión de unos cuartos de final, el español tuvo un desempeño completo desde el primer momento. Soltó su derecha con agresividad y control, una combinación que lo volvió inalcanzable para Norrie. La eficacia del murciano se reflejó en la cantidad de aces y en la profundidad de sus golpes, que complicaron el partido a un rival incapaz de responder durante la mayor parte del encuentro. Tal superioridad permitió que Alcaraz resolviera el cruce sin ceder un solo set y lograra un pase contundente a semifinales de Wimbledon.

Tras el partido, Alcaraz compartió su análisis personal y mencionó el grado de autoexigencia con el que afronta cada uno de sus compromisos. Valoró con un “sobresaliente alto” su rendimiento frente a Norrie, matizando que prefiere no concederse una calificación perfecta porque considera que siempre se puede mejorar. “Hoy me pongo un sobresaliente alto. Matrícula de honor no, porque siempre digo que se puede hacer un poquito mejor. Pero un 9, o un 9 con algo me pongo… Un 9,5… No, un 9, soy exigente”, declaró ante los medios.

El tenista español Carlos Alcaraz (EFE/EPA/NEIL HALL)

El jugador, acostumbrado a evaluar con rigor cada partido, reconoció que frente a Norrie todo fluyó como lo había planeado. “Hoy ha sido el mejor partido, sin ninguna duda, en cuanto a sensaciones y golpeo de bola. Creo que lo he hecho todo genial y hoy todo ha ido sobre ruedas. Muy contento y a ver si seguimos con las buenas sensaciones”, afirmó. Destacó también que la mayor claridad en su juego fue clave para sentirse en control y mantener la iniciativa a lo largo de toda la jornada.

El estilo de Cameron Norrie

Alcaraz también explicó los desafíos que presenta el estilo de Norrie. Describió cómo los diferentes golpes del británico pueden complicar el ritmo. “Con jugadores así cuesta jugar porque tiene dos golpes muy distintos. Tiene un revés muy plano, bota muy poco la bola y tienes que golpear desde el suelo; pero la derecha va más hacia arriba con topspin y te impide tener las cosas claras muchas veces. He jugado varias veces con él y sé su estilo de juego, no me cuesta tanto acostumbrarme a sus golpes, pero si no estás atento te puede pasar factura el no medir bien, y así te va comiendo terreno para hacerlo más duro”.

La victoria sobre Norrie significó un respiro tras los partidos previos, en los que Alcaraz debió apelar a la paciencia y la consistencia. Ahora, tras sellar su boleto a semifinales, aprovecha para desconectar junto a su entorno más cercano. “Hoy será un buen día para descansar un poco y estar en buena forma... Me gritan ‘Ibiza’, no, no, no es el momento (riéndose)... Voy a aprovechar el tiempo para disfrutar con mi equipo, mi familia. Tengo a mucha gente en Londres, intentaré ir al centro, y seguro que jugaré al golf para desconectar un poco. Cuando algo funciona, hay que seguir con ello, así que intentaré jugar al golf un poco”, relató sobre sus planes antes del próximo desafío.

Alcaraz se prepara así para afrontar la recta decisiva del torneo con renovada confianza. Su camino en esta edición de Wimbledon no ha estado exento de dificultades, pero la contundente victoria ante Norrie lo sitúa, una vez más, como aspirante al título y confirma que su ambición y nivel competitivo siguen en lo más alto. El vigente campeón, una vez más, apunta a dejar huella en el césped británico.