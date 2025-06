Alcaraz subraya la necesidad de desconectar: “Los días en Ibiza me ayudaron mucho”

Carlos alcaraz con el trofeo de Queen' (Reuters/Peter Cziborra)

Carlos Alcaraz ha vuelto a brillar esta semana en Londres y sigue metiendo miedo a sus rivales tras ganar su segundo título en Queen’s. Este triunfo le permite llegar con buenas sensaciones a Wimbledon, donde buscará defender el título que ganó los dos años anteriores.

La victoria llega después de unas merecidas “mini vacaciones” en Ibiza, que según el propio Alcaraz fueron muy importantes para recuperar fuerzas y volver con ganas. “Soy un tenista que necesita días para desconectar, pasar tiempo con mi familia… Los días en Ibiza me ayudaron a sentirme como una persona normal, disfrutando con amigos. Me ayudaron a volver a la pista con más energía y hambriento”, explicó en la rueda de prensa tras la final.

Alcaraz dejó claro que descansar también forma parte de su preparación y que esos momentos de desconexión son clave para mantenerse motivado y seguir rindiendo al máximo nivel. A pesar de ello, especialmente tras el lanzamiento de su documental, el tenista murciano ha recibido muchas críticas en el pasado por tomarse días de descanso poniendo en duda su profesionalidad y achacándole que el Big 3 (Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic) mantuvo un nivel de exigencia altísimo durante toda su carrera, algo que le piden replicar a Alcaraz.

Un complicado inicio de temporada

El inicio de año de Carlos Alcaraz no fue, sin duda, como le hubiera gustado, prolongando un final de temporada gris después de su derrota en la final de los juegos, el inicio de la nueva temporada no fue mucho mejor. En los grandes torneos no consiguió sacar su mejor tenis, derrota en cuartos de final del Australia Open frente a Djokovic, en semifinales de Indian Wells contra Drapper y, la gota que colmó el vaso, en el partido de segunda ronda del ATP Masters 1000 de Miami, donde perdió contra el veterano David Goffin.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en Roland Garros, París (Teresa Suárez / EFE)

Tras este partido, el murciano, con batería baja y una crisis en su juego tomó una valiente decisión: parar. En un momento en el que, con el lanzamiento de su documental y sus malos resultados, solo escuchaba críticas, decidió soltar la raqueta y descansar. Se fue de vacaciones con su familia a Cancún y desde entonces suma más títulos que derrotas, cuatro torneos ganados (Monte Carlo, Roma, Roland-Garros y Queen’s) y solo un partido perdido (la final de Barcelona frente a Rune). “Tuve mucho hate después de mi derrota en Miami. Mucha gente preguntándose por qué me iba de vacaciones con mi familia después de aquella derrota. Y esa escapada fue clave. Estar con mi familia, no tocar la raqueta durante seis días. Después de esos días volví a disfrutar jugando al tenis", aseguró en rueda de prensa.

La racha de su vida antes de Wimbledon

Con su victoria en Londres, Alcaraz encadena nada menos que 18 victorias consecutivas, un registro que no había conseguido hasta ahora y que es clave para llegar con más confianza, si cabe, a Wimbledon y defender su corona. El murciano ha vuelto a brillar en la hierba, superficie de la que ya se le puede llamar especialista, cuatro títulos cosechados y solo tres derrotas sobre esta superficie, un hecho sin precedentes en la historia del tenis.

Alcaraz y Krejcikova en la cena de campeones de Wimbledon

De sus 30 primeros partidos en césped, el actual 2 del mundo, ha ganado 27, es decir un 90% de efectividad. Un dato que resulta aún más impactante cuando lo comparas con los 30 primeros partidos de leyendas como Federer (19 victorias), Pete Sampras (20) o Djokovic (21). Con la confianza por las nubes de cara al grande de hierba, el plan de Alcaraz es quedarse en Londres (como ha hecho los dos años anteriores) y disfrutar de la ciudad en sus días de reposo antes de iniciar la lucha por conquistar su tercer título en el All England Tennis Club.