El MVP más joven de la historia de la NBA se rinde a Alcaraz: “Me encanta lo joven que es. Me identifico con él”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Denis Balibouse)

El talentoso tenista español Carlos Alcaraz no solo ha conquistado la atención del mundo del tenis, sino que su proyección ya trasciende las fronteras de su deporte. Este 3 de junio, Derrick Rose, leyenda de la NBA y el jugador más joven en la historia en recibir el premio al MVP, asistió a Roland Garros y no escatimó en elogios para referirse al joven de 20 años, destacando su espíritu competitivo y su energía.

Rose fue testigo del aplastante triunfo de Alcaraz ante Tommy Paul, un partido donde el español arrasó con un marcador de 6-0, 6-1, 6-4. Sin embargo, antes del enfrentamiento, el exjugador de Chicago Bulls, ahora con 36 años, compartió en una entrevista para TNT Sports su admiración por el murciano. “Me encanta Alcaraz porque acaba de empezar. Me encanta lo joven que es. Me identifico con él”, afirmó Rose, recordando quizá sus propios inicios en la élite del baloncesto a una edad tan temprana. En 2011, cuando tenía apenas 22 años, Derrick Rose asombró al mundo al convertirse en el MVP más joven de la NBA, liderando a los Chicago Bulls con un estilo de juego explosivo y una mentalidad ganadora que lo distinguió del resto.

Esa misma energía, audacia y hambre de triunfo son las cualidades que el legendario base considera ver reflejadas en Alcaraz, quien se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del tenis internacional. Rose se mostró particularmente cautivado por uno de los aspectos que definen el juego del español: su entrega total en cada punto. “Me encanta cómo juega en defensa. Siempre va a por la pelota. En el tenis, hay ocasiones en las que no deberías ir por ciertas bolas para no gastar energía, pero me encanta que Alcaraz lo intenta. Siempre está ahí. Me encanta eso, como también su velocidad de pies, su corazón, su lucha… todo de él”, destacó.

El jugador del baloncesto Derrick Rose (EFE/ Matthew A. Smith)

El carácter competitivo de Alcaraz

El estadounidense no solo habló de cualidades técnicas, sino también del carácter competitivo de Alcaraz, que, según Rose, lo diferencia como un jugador fuera de serie. Este tipo de actitudes, sumadas al incansable trabajo físico y mental, podrían ser las responsables del meteórico ascenso del murciano, quien ya se perfila como una figura clave para marcar una nueva era en el tenis tras el dominio de leyendas como Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.

El impacto de Alcaraz no pasó desapercibido durante Roland Garros, donde ha maravillado a público y expertos, y ahora también a figuras legendarias de otros deportes. El hecho de que alguien como Derrick Rose se identifique con su historia resalta el alcance global del español, que a sus 20 años no solamente acapara titulares en el mundo del tenis, sino que está comenzando a construir un legado.

El partido contra Tommy Paul fue una muestra más de lo que Alcaraz ya simboliza dentro de la cancha: intensidad absoluta, calidad técnica y una mentalidad ganadora, virtudes que han cautivado incluso a deportistas de la talla de Rose. Con cada punto y cada desafío, Alcaraz deja ver no solo su talento en la raqueta, sino también un esfuerzo incombustible por seguir superándose, algo con lo que las grandes figuras del deporte suelen sentirse identificadas.