Un incontestable Alcaraz aplasta a Tommy Paul y certifica su pase a semifinales de Roland Garros

Irreductible. Incontestable. Increíble. Carlitos volvió a hacer fácil lo difícil, volvió a convertir un partido de cuartos de final de Roland Garros en un escenario sencillo, en el que sentirse seguro, cómodo. En el que la bola vuelta al son de su raqueta. Lució su mejor tenis y todo su repertorio de golpes, para desesperación de Tommy Paul. El estadounidense no fue capaz encontrar fisuras en el juego del español, no fue capaz de frenar la garra y el impecable tenis de Alcaraz. No fue capaz de parar el hambre de un Carlos Alcaraz sin fantasmas, sin desconexiones, un Carlos Alcaraz impecable, que pasó por encima de su rival para certificar su pase a semifinales del torneo parisino con un 0-3 (0-6, 1-6 y 4-6).

El tenista español aterrizaba en París con un objetivo marcado: defender el título y tratar de revalidarlo. Fase a fase, partido a partido, Carlitos dejó sobre la pista toda una demostración de calidad y deportividad. Sin grandes dificultades fue consiguiendo victoria a victoria, hasta que en el partido ante el estadounidense Ben Shelton tuvo que ponerse el mono de trabajo y tirar de solidez para aguantar la rapidez de su rival. Fue precisamente en ese partido donde Alcaraz dio muestras de madurez: combatió los fantasmas de su cabeza y ganó, como él mismo confirmó tras el encuentro. “Ha sido un partido duro porque he luchado mucho contra mí mismo, contra mi mente. He estado enfadado conmigo mismo, pero estoy contento de que mi mente y mis pensamientos negativos no hayan podido conmigo en los momentos complicados”, aseguró.

Un salto mental que le permitió llegar a cuartos de final, donde le esperaba Tommy Paul. Alcaraz saltaba a la pista con un nivel de concentración que solo se ha visto durante esta edición de Roland Garros. Sabía qué tenía que hacer para mantener su mente conectada al partido. Carlitos comenzaba sirviendo y se llevaba el juego sin grandes complicaciones y enseguida rompía el servicio a Paul, tras un infinito 40-40 y ventaja que terminó cayendo del lado del español. El servicio empezaba poniéndose de cara y nada más comenzar el encuentro, lo que nadie se esperaba era lo que iba a venir después. Alcaraz no dio pie a la réplica y se llevó el primer set con un impecable 0-6.

La actuación de Carlitos fue impecable, hizo de todo, con especial mención a los globitos ajustados a la línea de fondo. El español sacó a relucir todo su repertorio de golpes. Y todo le entraba, para desesperación de Tommy Paul, que no era capaz de encontrar la estrategia con la que poder encontrar fisuras en el juego de su rival, con la que poder remontar o, al menos, maquillar lo que hasta ese momento estaba siendo el partido. En el segundo set la situación no fue diferente al primero. Una vez más Carlitos mostró un juego sin errores y volvió a llevárselo con un 6-1. El español había dejado el partido prácticamente visto para sentencia. Entre Alcaraz y la semifinal tan solo había un set.

Tommy no se rinde, pero Alcaraz no da tregua

En el tercer set, Tommy Paul comenzaba sirviendo para llevarse su saque. Era la primera vez que se encontraba por delante en un set y no iba a desaprovechar la oportunidad. A pesar de ir perdiendo por dos sets abajo, el estadounidense demostró de qué pasta está hecho. En ningún momento del partido dejó de pelear una sola bola, y en ese punto del encuentro, donde parecía que todo estaba vendido tampoco. Servicio a servicio fue ganando sus juegos esperando una oportunidad, esperando un fallo del español que le permitiera ponerse en cabeza en el set.

El set llegó incluso al 4-4, pero ahí Carlitos volvió a sacar la garra, para poner la directa y romper el servicio a su rival. Solo le faltaba servir para llevarse el partido. Y ahí no falló. Un juego en blanco para llevarse el set y el partido y certificar su pase a la semifinal de Roland Garros. Carlitos deslumbraba a los aficionados en la Philippe Chatrier, mostraba su mejor tenis, y demostraba por qué es el vigente campeón y por qué está cada vez más cerca de revalidar el título.