Tuvo que dejar el fútbol profesional por una bacteria tras una grave lesión y ahora trabajará mano a mano con Topuria

El jugador del Real Madrid, Marc Cucalón (imagen de Instagram)

El pasado mes de noviembre, Marc Cucalón compartió la noticia de que dejaba el fútbol con tan solo 19 años. El joven canterano del Real Madrid había sufrido una rotura del ligamento cruzado en septiembre de 2022 y dos años después, se vio obligado a poner fin a su prometedora carrera profesional. ¿El motivo? Una bacteria le había afectado al cartílago de la articulación tras someterse a una operación para recuperarse de la lesión. Ahora, cinco meses después de colgar las botas, cuenta con una nueva oportunidad en el mundo del deporte gracias al luchador de la UFC Ilia Topuria.

Ante el fin de su carrera como jugador de fútbol, Cucalón ha tenido que barajar otras alternativas, seguirá vinculado al deporte, pero no en el deporte rey. El hasta ahora canterano del Real Madrid comienza una nueva etapa en el equipo de ojeadores de Unlimited Sports Management, la agencia de representación deportiva liderada por el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria.

La incorporación de Cucalón a Unlimited Sports Management no solo representa un cambio de rumbo en su vida, sino también una oportunidad para mantenerse cerca del deporte. La agencia, creada por Ilia Topuria, tiene como objetivo liderar el desarrollo de jóvenes talentos en dos disciplinas principales: el fútbol y las artes marciales mixtas (MMA). Con un enfoque innovador y basado en la mentalidad de élite, la organización busca posicionarse como una referencia internacional en la representación deportiva.

El luchador Ilia Topuria (EFE/ Sergio Perez)

El papel de Cucalón dentro de la agencia será clave en la búsqueda de nuevos talentos, especialmente en el ámbito futbolístico. Aunque su carrera como jugador terminó antes de lo esperado, su experiencia en el Real Madrid y su conocimiento del deporte le otorgan una perspectiva única para identificar a futuras estrellas. El joven zaragozano compaginó su recuperación con una formación que le permitirá explorar diferentes facetas del mundo deportivo, desde los banquillos hasta la gestión de talentos.

La lesión de Marc Cucalón

Marc Cucalón compartió hace unos meses una carta donde exponía los motivos de su temprana retirada. “No sabía cómo empezar esta carta. Así que lo haré dando las gracias a todos. De corazón. Por todo el apoyo que me habéis brindado durante todo este tiempo. Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016, siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido, muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad en un partido de la Youth League”, rezaba la misiva. A partir de aquel día comenzó todo un calvario para el centrocampista, lo que entonces no sabía es que esa grave lesión le obligaría a poner fin a su carrera.

Tráiler de la película 'Topuria: Matador', disponible en cines y próximamente en Movistar

“Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir adiós al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado. Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme. Aunque no me malinterpretéis: esto para nada es una despedida triste”, aseguró el jugador del Real Madrid.

Ahora, de la mano de Ilia Topuria comienza una nueva etapa en su vida, donde podrá seguir vinculado al mundo del deporte, y en especial, al mundo del fútbol. El Xabi Alonso de Valdebebas (como apodaban) será quien acompañe ahora a los deportistas en su carrera.