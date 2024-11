La polémica de Deschamps con las estrellas de Francia: del ‘caso Mbappé’ a los años sin convocar a Benzema

Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa de fútbo. (Bernadett Szabo/REUTERS)

El fútbol de selecciones en un polvorín con capacidad de estallar en cualquier momento, por ello el papel de los entrenadores es clave. En un mundo en el que la fama y el ego está a la orden del día, la existencia de un líder fuerte y con capacidad para mantener unidad en el grupo puede decir quién gana títulos y quién se marcha de vacío.

La popularidad de un técnico no es solo una cuestión interna, sino que también pasa al debate público. Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa de fútbol, sabe bien lo que es no contar con el beneplácito del pueblo. El medio galo L’Équipe señaló que en su país no está muy bien valorado por su gestión del grupo, al menos, durante la Eurocopa de 2024. Sin embargo, sus decisiones también dejan clara cuál es su personalidad.

Mbappé no pasa el corte

La última noticia que ha hecho saltar las alarmas en París es la ausencia de Mbappé, jugador del Real Madrid, en la lista de Les Bleus. El delantero continúa sin sumar internacionalidades, pese a haber formado parte de la Francia ganadora del mundial de Rusia 2018, además de haber llegado a la final en Qatar 2022.

Didier quiso aclarar los motivos de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la publicación de la convocatoria. “Es mi decisión, es mejor así. Puedo entender si eso no es suficiente, pero no voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones. No quiero decir nada más”, apuntó en rueda de prensa.

Kylian Mbappé jugando con el Real Madrid. (Susana Vera/REUTERS)

“He tenido conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes (al periodista) tener información o no, pero yo hablo directamente con Kylian. Podemos discrepar en ciertos temas, pero es mi responsabilidad tomar decisiones. Esa es la que he tomado sobre esta reunión. Lo repito: porque es mejor así”, sentenció. “He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante”, constató.

Pese a que no quiso dar más detalles, los problemas extradeportivos a los que se referiría son las acusaciones por la presunta agresión sexual que recae sobre el futbolista. Mbappé viajó hasta Suecia en el mes de octubre, donde fue relacionado con una posible violación y agresión sexual. Los hechos habrían tenido lugar en Estocolmo, Suecia, el 10 de octubre. El medio sueco Expressen fue el encargado de dar la noticia, donde recogieron que se le consideraba “razonablemente sospechoso”. Por el momento, las autoridades suecas no han tomado una decisión sobre las acusaciones.

El destierro de Karim Benzema

La ausencia de Mbappé preocupa en Francia, ya que tampoco está teniendo el mejor comienzo de temporada. Los aficionados de Les Bleus no pueden olvidar lo que ocurrió con Karim Benzema. El delantero volvió a la selección en 2021, después de seis años de sequía. Su última aparición había sido en 2015, justo antes de destaparse el ‘caso Valbuena’.

El futbolista Karim Benzema durante el calentamiento con la selección nacional francesa. (Gonzalo Fuentes/REUTERS)

A Benzema se le acusó de chantaje por un vídeo sexual de su compañero de selección. Finalmente, se dictaminó que él era culpable por complicidad en el intento de chantaje, ya que trataron de pedir una cantidad elevada de dinero a cambio de no difundir la grabación. Finalmente, se le condenó a un año de cárcel, que no tuvo que cumplir, y a una multa de 75.000 euros. Mustapha Zouaoui, Axel Angot, Younes Houass y Karim Zenati también fueron imputados.

Desde ese momento se levantó un veto, aunque logró saltárselo para la Eurocopa de 2016. Aun así, desde el diario L’Équipe destapó que la relación entre Deschamps y Benzema no era buena. El francés volvió a vestir la camiseta con el gallo al pecho para el Mundial de Qatar, pero una lesión le impidió poder jugar la mayor parte de la competición.

Desde los medios galos indicaron que el que fuera delantero del Real Madrid no se había vuelto a poner en contacto con el staff médico de la selección desde que se marchó de Doha. Al seguir formando parte de las listas, ya que no se llamó a ningún sustituto, la FIFA confirmó que podría volver a jugar y recibir la medalla en caso de levantar la copa. No obstante, el técnico, con su típico tono irónico, no quiso pronunciarse sobre el tema. A esa negativa también se sumó la negativa de la Federación a volverlo a llamar.