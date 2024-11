Deschamps deja fuera de la convocatoria de Francia a Mbappé: “Es mejor así”

Kylian Mbappé y Didier Deschamps durante la Eurocopa. (Lisi Niesner/REUTERS)

La selección francesa de fútbol vuelve a quedarse sin una de sus grandes estrellas para los próximos partidos de la Nations League. Kylian Mbappé, actual jugador del Real Madrid, se perderá las próximas citas con Les Bleus, como ha comunicado su seleccionador.

Didier Deschamps anunció el jueves 7 de noviembre la lista de los convocados para medirse contra Israel e Italia en la nueva competición continental. Según el técnico francés, esta decisión no tiene nada que ver con el jugador ni con cuestiones extradeportivas, sino que se trata de una decisión suya.

“Es mi decisión, es mejor así. Puedo entender si eso no es suficiente, pero no voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones. No quiero decir nada más”, apuntó en rueda de prensa. “He tenido conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes (al periodista) tener información o no, pero yo hablo directamente con Kylian. Podemos discrepar en ciertos temas, pero es mi responsabilidad tomar decisiones. Esa es la que he tomado sobre esta reunión. Lo repito: porque es mejor así”, sentenció.

💬 Didier Deschamps sur l’absence de Kylian Mbappé : « j’ai eu des échanges avec lui et j’ai pris cette décision, c’est mieux comme ça (…) Kylian voulait venir, ce n’est pas à cause des problèmes extra sportifs » pic.twitter.com/gNIFoyOnm0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2024

“Puede que no estemos de acuerdo en todo. Son discusiones que puedo tener con los jugadores. No estoy aquí para que los jugadores me digan que soy el mejor y el más guapo. Yo les escucho. Siempre he recurrido a estas discusiones, ya sean individuales o colectivas, protegiendo a todos los jugadores”, se reafirmó sobre su conversación con Mbappé.

“Por eso puedo tener muchas discusiones que pueden ir más allá de la esfera del terreno de juego, porque ellos saben muy bien que sabemos quién ha hablado si sale algo. Estos intercambios de opinión son importantes para mí. Con la ventaja de la retrospectiva, la tranquilidad y la mayor lucidez posible, tomo las decisiones que me parecen mejores”, explicó.

Nuevos problemas para Mbappé

El jugador merengue no ha tenido el mejor arranque de temporada. En los 15 partidos que lleva como futbolista en España, tan solo ha visto la portería en ocho ocasiones, tres de ellas de penalti, y ha asistido en dos ocasiones. A esta situación, que no es exclusiva del francés, sino de toda la plantilla del Real Madrid, se suma su ausencia con la selección.

Kylian Mbappé jugando con el Real Madrid. (Susana Vera/REUTERS)

El entrenador reconoció que Kylian quería ir convocado con los suyos, pero que fue decisión suya el no incluirle en la lista tras una reunión privada. Con esta aclaración el técnico quiso frenar cualquier especulación sobre una ausencia por cuestiones extradeportivas.

“He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante”, constató.

También habló sobre el rendimiento que está viendo de su compatriota: “Ahora mismo, este no es el tema para hablar. Está dentro de un colectivo. Cada uno tiene su análisis que luego desarrolla. En cuanto a su capitanía, lo que suceda después vendrá después. No voy a plantearme una cuestión que no esté a la orden del día ahora mismo, en noviembre. Cada cosa a su debido tiempo”.

Incluso se atrevió a valorar su nuevo rol como delantero centro. “Lo ha hecho antes, en París. También con nosotros. Puede jugar en diferentes sistemas, y siempre ha sido así. Ha marcado goles antes y volverá a hacerlo. Está pasando por un periodo en el que es menos efectivo, obviamente. Se le juzga mucho por eso, y es lógico”, respondió.