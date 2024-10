La nueva vida de la boxeadora argelina Imane Khelif tras su polémica en los Juegos Olímpicos por su género

La ganadora de la medalla de oro, Imane Khelif, de Argelia, posa en el podio tras imponerse en la final femenina de 66 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE/EPA/MAST IRHAM

Los Juegos Olímpicos supusieron un antes y un después para la boxeadora de Argelia, Imane Khelif. Su nombre entró en el radar mundial y disparó las cotas de interés por el boxeo femenino durante la cita olímpica. Las dudas en torno a su sexo y las críticas de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) contra la boxeadora la situaron en el ojo del huracán y la obligaron a salir una y otra vez a desmentir las acusaciones. Ahora, con una medalla de oro a sus espaldas, su vida ha dado un giro de 180 grados y su carrera en el mundo del boxeo ha dado el salto a las categorías profesionales.

Al poco de comenzar los Juegos Olímpicos de París, Imane Khelif encaraba un combate ante Angela Carini, pero a los 46 segundos, la boxeadora italiana lo dio por terminado. “Mi ha fatto malissimo” (“Me dolió mucho”), aseguró recibir un potente derechazo de Khelif que la obligó a abandonar el combate. Este episodio sirvió para echar más leña al fuego a las controversias en torno a Khelif y su elegibilidad para competir en la categoría femenina. Así fue como arrancó, de forma inesperada, un conflicto internacional en medio de los Juegos Olímpicos. Tal fue la situación que incluso tuvo que salir a defenderse: “Soy una mujer como cualquier otra. Nací mujer, viví como mujer y competí como mujer. No hay ninguna duda sobre eso”.

Tras el huracán llegó la calma, al menos, en torno a su género, ya que su relevancia en la esfera pública se ha disparado tras la cita olímpica. Ahora, a sus 25 años, se ha convertido en un personaje relevante en el mundo de la moda. Se sometió a un cambio de look, dejando su pelo suelto, ligeramente maquillada y luciendo una gran sonrisa. Un cambio con el que trataba de reivindicar su feminidad y acallar las dudas sobre su género. Este giro vino acompañado de una invitación a la Semana de la Moda de Milán para acudir al desfile de Bottega Veneta.

Este acto supuso un antes y un después en su nueva faceta, dado que disparó el número de seguidores de su cuenta de Instagram, donde comparte sus entrenamientos, momentos de su vida personal y las colaboraciones con diferentes marcas de moda. A pesar de que ahora se ha convertido en una persona relevante en el mundo de la moda, nunca ha dejado de lado su faceta deportiva, sino todo lo contrario.

Boxeadora profesional y su incursión en el cine

Después de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, Imane Khelif decidió que había llegado el momento de dar un salto hacia adelante en su carrera: hacerse profesional. Una decisión que, según la propia boxeadora, ha sido meditada durante mucho tiempo. Sin embargo, todavía no tiene claro cuál será su primer paso: “Tengo muchas ofertas para entrar en el mundo del boxeo profesional, pero aún no he decidido en qué país comenzaré mi carrera”.

El ring lo compaginará también con el cine. Y es que otro de sus grandes proyectos es llevar a cabo un documental en el que narrará su vida y su historia en el mundo del deporte. La reproducción se emitirá en plataformas internacionales. “Quiero que mi historia llegue a todas esas jóvenes que me miran como un ejemplo”, aseguró la boxeadora.

