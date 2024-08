El padre de Imane Khelif habla sobre el género de la boxeadora argelina: “Mi hija es una niña fuerte y valiente”

La boxeadora de Argelia Imane Khelif (REUTERS/Peter Cziborra)

La polémica en el boxeo femenino no cesa. Desde que arrancara esta competición en los Juegos Olímpicos y, en concreto, desde que la boxeadora italiana Angela Carini decidiera abandonar el combate a los 46 segundos de arrancar, la argelina Imane Khelif ha estado en el centro de la polémica. Su nombre entró en el radar mundial y disparó el interés por el boxeo femenino a cotas máximas. Ahora el padre de la deportista ha entrado en escena para disipar las dudas sobre el sexo de Imane Khelif: “Mi hija es una niña”.

Omar Khelif, padre de la boxeadora argelina, ha concedido una entrevista con AFP, donde ha hablado de toda la polémica suscitada en torno a la deportista: “Mi hija es una niña, fue criada como una niña. Es una niña fuerte, la eduqué para que trabajase y fuese valiente. Ganó su combate ante Carini porque era más fuerte y la otra era débil”. Y no solo eso, sino que ha destacado el papel que juega su hija como ejemplo para las niñas argelinas: “Imane es un ejemplo de mujer argelina, es una de las heroínas de Argelia. Si Dios quiere nos honrará con una medalla de oro y posará con la bandera de Argelia en París. Ese ha sido nuestro objetivo desde el principio”.

Además, también ha detallado que Imane siempre ha estado vinculada con el deporte: “Desde pequeña, su pasión ha sido el deporte. En todos los demás deportes, siempre iba en cabeza, en el atletismo y en el fútbol”. Con estas palabras el padre de la deportista olímpica, que está a un paso de conseguir el oro, trató de defender a su hija. Omar Khelif no fue el único que dedicó unas palabras a la boxeadora.

La argelina Imane Khelif y la húngara Anna Hamori (AP Foto/John Locher)

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, felicitó a la boxeadora por su clasificación a las semifinales con un mensaje a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter. “Felicitaciones por la clasificación, Imane Khelif. Ha honrado a Argelia, a las mujeres argelinas y al boxeo argelino. Estaremos a su lado sin importar cuáles sean sus resultados. Buena suerte en las próximas dos rondas... y sigamos adelante”.

La expulsión de la Asociación Internacional de Boxeo

Hace un año, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) decidió expulsar de un torneo a Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-ting debido, según argumentaron, a que no eran elegibles para participar en el campeonato femenino según las pruebas realizadas. “Esta prueba indicó de manera concluyente que la atleta no cumplía con los criterios de elegibilidad necesarios requeridos y se encontró que tenía ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”, alegó el organismo. A partir de ese momento, una oleada de críticas y fake news comenzaron a circular sobre ambas boxeadoras, a quienes acusaron de no ser mujeres.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) apoyó a las dos deportistas: “Si el pasaporte dice que eres mujeres, compites como mujer. Khelif nació mujer, fue registrada como mujer, creció como mujer y compitió como mujer”. Ahora, tras superar a la húngara Anna Luca Hamori en el combate de cuartos de final de la categoría 66 kg, se ha metido en semifinales y ha asegurado una medalla para su país, aunque buscará el pase a la final para tratar de colgarse el oro.