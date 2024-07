Los negocios de Mbappé: patrocinio con Dior y Oakley y la posible compra de un club por parte de su familia

Mbappé con la selección francesa en la Eurocopa (Lisi Niesner, REUTERS)

Kylian Mbappé genera expectación allá por donde va. El delantero francés se ha convertido en uno de los futbolistas mejor pagados de la actualidad, concretamente el tercero (120 millones de dólares), según Forbes en 2023. Por delante de él seguían estando Cristiano Ronaldo (136 millones de dólares) y Messi (130 millones de dólares). Además, se ha erigido como uno de los personajes más relevantes a nivel social, tanto dentro como fuera del país galo. En 2023 se coló en la lista de las 100 personas más influyentes para Times Magazine.

En 2024 cayó en la lista hasta el puesto número seis. Por encima siguen estando CR7, con 260 millones, Jon Rahm, con 218 millones, Messi, con 135 millones, LeBron James, con 128,2 millones, y Giannis Antetokounmpo, con 111 millones. El francés habría percibido 110 millones de dólares: 90 dentro del campo y 20 fuera de él.

En el Real Madrid cobrará más de 14 millones de euros netos anuales, y más de 30 millones de primas, según informó RMC Sports. Esta cantidad es inferior a los que ganaba en el PSG (72 millones anuales), esto es lo ha hecho que no siga en el top 3 de deportistas mejor pagados. Aun así, esta cifra le convierte en el jugador mejor remunerado de la plantilla blanca.

Tienda del Real Madrid promocionando las camisetas de Mbappé (Isabel Infantes, REUTERS)

Un auténtico ‘influencer’

Pero Mbappé no solo tiene valor en lo futbolístico, su imagen también genera dinero. El jugador está asociado con marcas como Nike, el relojero Hublot, la firma de gafas Oakley o la casa de lujo Dior.

Su imagen también ha generado polémica. El 10 de Francia se convirtió en noticia en marzo de 2023 por negarse a participar en una operación de marketing vinculada a la selección gala, tal y como informo L’Equipe. De esta forma quedó claro que la marca Mbappé va mucho más allá del deporte.

Con 119 millones de seguidores en Instagram, sus redes sociales también son un valor de marketing importante. Mbappé es una de las figuras más seguidas en Francia, por lo que las empresas están muy interesadas en que la estrella se asocie con ellas.

No obstante, la imagen de Mbappé no es solo sinónimo de negocios. El francés también desempeña el papel de mecenas a través de la asociación Inspired by KM. Su objetivo es fomentar la actividad deportiva y cultural en jóvenes de entre 9 y 16 años residentes en Seine-Saint-Denis. El proyecto está financiado por el propio jugador y varios de sus patrocinadores.

En 2017, su patrocinador Nike construyó un campo de fútbol urbano en Bondy, ciudad donde creció Mbappé. La marca de ropa deportiva incluso lanzó en 2019 una colección bajo el nombre Bondy Dreams con prendas de color verde, al igual que el AS Bondy, donde comenzó su carrera el futbolista. Sus actividades altruistas no cesan aquí. Al inicio de la pandemia, donó una cantidad importante de dinero a la Fundación Abbé Pierre para ayudar a las personas sin hogar.

Los Mbappé a la puja de un club francés

Según ha informado Daniel Riolo y RMC, la familia Mbappé estaría interesada en adquirir el SM Caen de la segunda división francesa. “Les digo que están en movimiento para adquirir acciones de este club, de Caen. Me sorprendí mucho cuando supe eso”, confirmó Daniol Riolo a RMC. No obstante, no se embarcarían solos en esta aventura. Según Ouest-France, el rapero Orelsan, natural de Caen, también estaría entre los posibles nuevos accionistas.