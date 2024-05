Nadal no puede con Hurkacz y se despide de Roma

El tenista español Rafael Nadal (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Es el momento de empujar, de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo”, eran las palabras de Rafa Nadal antes de comenzar el partido en el Foro Itálico. Un Nadal que no se mostró cómodo en el partido, sin lograr ejecutar un buen saque y ante un Hurkacz que no dio respiro. Pese a un inicio reñido, en el que el español tuvo hasta cinco bolas de break no consiguió efectuar la rotura. Así, el polaco se mostró fuerte durante todo el partido, que fue de menos a más y dejaba prácticamente sin opciones a Rafa con su servicio. Después de una hora y 33 minutos, el número 9 se quedó el primer duelo entre ambos por 6-1 y 6-3.

Nadal disputaba Roma con el objetivo de ponerse a prueba antes de afrontar el segundo Grand Slam de la temporada en Roland Garros. Así, desde su plaza número 305 -después de escalar 207 posiciones tras lograr disputar los octavos en el Mutua Madrid Open-, el diez veces campeón se enfrentaba al polaco en el que era su primer Lexus ATP Head2Head. Desde que derrotase a cuatro Top-10 consecutivos en el Slam parisino de 2022, Nadal afrontaba así su primer Top-10 en partido oficial desde que se incorporó a la competición tras su lesión, y la que podría suponer su primera victoria desde 2020 en Roma.

Te puede interesar: Los dos récords que Nadal ha batido en Roma y que quiere seguir llevando aún más lejos contra Hubert Hurkacz

El primer set comenzó muy igualado entre ambos al servicio de Hurkacz. El español logró tener hasta cinco bolas de break, pero no pudo llegar a consolidar ninguna de las oportunidades brindadas y el polaco terminó quedándose el saque. Tan solo hubo que esperar al siguiente juego para que las tornas diesen la vuelta, y fuese esta vez Hurkacz el que tiene bola de rotura -hasta dos de ellas-, pero finalmente, el balear, bastante resolutivo, consiguió salvarla. No pudo ante la siguiente oportunidad que se le presentó al polaco, quien terminó por romper el saque al español, y desde ahí, no lo dejó respirar ni un segundo durante el resto del partido.

Con un 3-1 en el marcador, Hurkacz reeditó el break con su servicio, manteniendo así la rotura y la ventaja respecto a Nadal. No conforme con eso, volvió a romper el saque en el siguiente servicio, dirigiéndose a la consecución del set, que lo encaminaba a quedárselo en su servicio. Con 5-1, y sirviendo el número 9 del mundo, el polaco no dio opciones a Nadal con su servicio y se quedó agenció el primer set con una amplia ventaja.

Nadal no terminó de meterse en el partido

El español no se mostraba cómodo sobre la arcilla romana. Resoplaba ante cada error, parecía nervioso y frustrado porque las cosas no le salieran como quería, o como esperaba. No tuvo que esperar mucho Hurkacz para amenazar con rotura, aunque un fallo del mismo terminó regalando a Nadal su servicio. Pero el polaco quería más. No dejaba oler la bola a Rafa y se adjudicaba los puntos en blanco. Fue tan solo en el segundo servicio del español cuando Hurkacz conseguía romper el saque, que confirmó con el servicio (3-1).

Pero nada podía hacer Rafa. Hurkacz estaba desatado, había conseguido mantener el dominio del encuentro y le salía todo bien, mientras que el español no conseguía meterse en el partido. Con otro juego en blanco Hurkacz ponía el 4-2, y pese a que con la derecha ganadora del español se anotó el 4-3, el polaco no quiso esperar más. Se agenció su saque por 5-3, y restando para quedarse el partido, Nadal devolvió la bola demasiado larga y le regaló el partido al polaco, que presentaba un balance de 6-1 frente a españoles en arcilla.