El miedo de los tenistas a Rafa Nadal en Roland Garros: “Rezábamos para que no nos tocara en el cuadro”

El tenista Rafa Nadal (EFE / Chema Moya)

Rafa Nadal, con sus históricas 14 victorias en Roland Garros y un total de 22 Grand Slam, se encuentra actualmente en la posición 305 del ranking ATP, un hecho inusual en la impresionante carrera del tenista español. Su dominio en la arcilla parisina lo ha consolidado como el indiscutido rey de este escenario, siendo además su preferido y el lugar donde ha cosechado más triunfos.

Jo-Wilfred Tsonga, ex tenista francés que llegó a estar entre los cinco mejores del mundo, compartió una reveladora anécdota sobre el temor y el respeto que Nadal infunde en sus rivales. En declaraciones para Canal + Francia, Tsonga describió la ansiedad previa a los sorteos de Roland Garros, donde los jugadores esperaban no encontrarse con Nadal en el cuadro: “Es bastante gracioso, antes del sorteo todos rezábamos para que no nos tocara en el cuadro”. “¿Te imaginas? Entras en la Philippe Chatrier y, tras dos sets, todavía no has ganado un juego”, continuó.

Tsonga también expresó su deseo de que Nadal pueda retirarse del tenis de una manera digna y a la altura de su legendaria carrera. “Todo el mundo quiere verlo, yo quiero verlo. Aunque durante mucho tiempo no quise verlo. Queremos que se retire de la mejor manera posible, en la pista, peleando como siempre lo hizo”, señaló, reconociendo las incomparables victorias de Nadal en Roland Garros. Para Tsonga “el mayor reto en el tenis era enfrentarme a Nadal en tierra batida”.

Rafa Nadal posa con el trofeo de ganador de Roland Garros 2022, última vez que lo disputó (REUTERS).

Las posibilidades de ser cabeza de serie en Roland Garros

A pesar de encontrarse en el puesto 305 del ranking ATP, Rafa Nadal aún tiene pequeñas posibilidades de clasificar como cabeza de serie al segundo Grand Slam de la temporada. El tenista español ha logrado ascender más de 200 posiciones tras sumar 100 puntos en el torneo de Madrid, lo que le abre una pequeña ventana a la escalada en la clasificación antes de Roland Garros.

Para alcanzar este objetivo, Nadal enfrenta un desafío arduo, pero no imposible. El primer paso requeriría ganar el Masters de Roma, lo que le otorgaría 1.000 puntos adicionales que lo impulsarían al top-40 del ranking, específicamente alrededor de la posición 35. Sin embargo, la clasificación como cabeza de serie en París, donde se designan a los primeros 32 tenistas, depende también de factores externos a su actuación. Es necesario que algunos competidores por encima de él en el ranking no participen en Roland Garros debido a lesiones u otras razones, lo que podría favorecer su ascenso a una de estas codiciadas posiciones.

Independientemente de lograr o no la condición de cabeza de serie, la participación y rendimiento de Nadal en el Foro Itálico de Roma son cruciales. No solo tiene la oportunidad de progresar significativamente en el ranking, sino también de ganar momentum y confianza de cara a la importante cita en París.