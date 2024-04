“Ancelotti estaba llorando”: Casemiro cuenta cómo fue su salida del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid, Casemiro y el técnico italiano del club, Carlo Ancelotti (REUTERS/Susana Vera)

Casemiro, pese al buen desempeño realizado en el Real Madrid, tomó la decisión de abandonar el club blanco en agosto de 2022 para incorporarse al Manchester United. Después de dos temporadas en la Premier League, y de la apasionante eliminatoria que protagonizó el conjunto blanco frente al Manchester United, el exjugador merengue ha atendido a ‘El Chiringuito de Jugones’, donde no ha tenido ningún tipo de tabú para hablar sobre ningún tema. Sentimiento madridista, clasificación del Real Madrid, salida de la capital, ... Son algunos de los temas sobre los que se ha pronunciado el brasileño.

“Decidí irme un poco después de ganar la Champions. Ya veía que mi etapa en el Madrid había terminado, tenía buena edad para irme, quería seguir creciendo. La decisión no fue nada fácil, la gente me quería mucho”, recuerda sobre el momento en el que decidió tomar la decisión de abandonar la capital española.

El brasileño aseguraba en la entrevista el sentimiento que lo invadía de haberlo “ganado todo” con el Real Madrid. “No es que no fuera a seguir apretando, pero quería cosas nuevas. No me dejaron salir tan fácil, pero quería aprender un idioma nuevo, jugar en otra liga. El United se ha portado muy bien desde el primer día”, se muestra agradecido con el equipo inglés que lo acogió después de su marcha del club blanco.

Pese a la seguridad que tenía de querer abandonar el Real Madrid y emprender una nueva aventura en otra liga, Casemiro revela que “solo dudé una vez de irme del Madrid al Manchester United”. “Era viernes y estaba todo hecho. Tenía que entrenar y no entrené, solo faltaba la firma. Voy a hablar con Ancelotti y él ya sabía que me iba. Entro a su despacho, se gira y estaba llorando. Carlo me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho... y ahí dudé. En el Madrid me querían muchísimo, pero ya había dado mi palabra al United y eso es más importante que cualquier cosa”, relata sobre esta complicada situación entre el técnico italiano y el jugador brasileño.

La buena tónica del Real Madrid con la Champions

“Es difícil explicarlo. Es un equipo que se transforma en la Champions”, comenzaba diciendo el brasileño sobre la buena actuación del conjunto merengue en la competición europea. “Tiene ese punto de estrella: el balón de Haaland que da en el larguero y sale... es algo increíble este equipo en la Champions. El ADN es ganar. Si tú ganas solo la Liga, ¿por qué no has ganado la Champions? Es así. La exigencia no te agota, se disfruta. Hay que apretar siempre. Es lo que es jugar en el Madrid, esa presión todos los días”, matiza Casemiro.

Aunque ya no porta la camiseta del Real Madrid, el centrocampista se declara madridista. En el tenso partido de vuelta de los cuartos de final, donde el equipo dirigido por Ancelotti consiguió el pase a la siguiente ronda tras una tanda de penaltis, Casemiro asegura haber sufrido “como madridista”. “Claro que el Madrid pasó, pero sufrí por el Madrid. Ya lo sabía, el City tiene jugadores muy buenos y un entrenador increíble, que sabe a lo que juega. El Madrid defendió, defendió y defendió. Me alegro mucho por mis excompañeros”, relata.

Como exjugador blanco, Casemiro dio su opinión sobre el perfil de jugador que es Kylian Mbappé, y quien parece que se incorporará a su antiguo club más pronto que tarde: “Es uno de los mejores del momento, si no el mejor. Muy rápido, inteligente... Tiene una zancada, es un bicho. Me recuerda mucho a Cristiano. Está dentro del campo, pero está con peligro de gol. Cristiano era así, está oliendo el gol. Tienes que estar preocupado porque va a hacer gol. Cris no estaba bien, pero se notaba que iba a marcar. Eso son jugadores estrella y Mbappé tiene eso. Contra el Barça el otro día no hizo un buen partido, acaba y se va con dos goles. Tú lo hueles en el campo”