Figo calienta el Real Madrid-Barcelona protagonizando un anuncio: “Deja el cochinillo en casa”

Luis Figo, el exfutbolista del Real Madrid y del FC Barcelona, ha vuelto a ser centro de atención en la eterna rivalidad entre el conjunto blanco y el azulgrana, especialmente recordado por el incidente que marcó su primer regreso al Camp Nou tras su polémico fichaje por el Madrid. En aquel encuentro, la afición del Barça, mostrando su descontento con la decisión del jugador, lanzó múltiples objetos hacia él, entre ellos una cabeza de cochinillo. Este episodio ha quedado grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más emblemáticos de la rivalidad entre ambos clubes.

Más de dos décadas después de aquel tenso episodio, y con otro Clásico a la vuelta de la esquina -este próximo domingo a las 21:00-, Figo ha protagonizado una ingeniosa campaña publicitaria en la que hace referencia a ese incidente. La campaña, que promociona una conocida aplicación de entrega de comida a domicilio, introduce una tienda virtual denominada “El cochinillo de Figo”. A través de esta, los aficionados tendrán la oportunidad de pedir a domicilio el famoso plato que una vez le fue lanzado al portugués en pleno partido.

En un tono irónico y con cierto toque de humor sobre el suceso que en su día generó gran controversia, Figo comenta: “Han pasado ya muchos años desde aquel fatídico Clásico, y desde entonces me habéis lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar a que saque un córner para que coma cochinillo. En UberEats ya sabéis que podemos pedir casi de todo, y para celebrar este Clásico han metido mi plato favorito”. Finaliza su intervención con un consejo jocoso para los asistentes al partido: “Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa” como guiño a uno de los sucesos más notorios de su carrera.

Todo sobre ‘el caso Figo’: “Si no hubiese sido el Madrid...”

El legendario futbolista ha rememorado en numerosas ocasiones el emblemático traspaso que lo llevó del FC Barcelona al Real Madrid en el año 2000, un movimiento que provocó una sacudida en el mundo del fútbol y que continúa generando interés, como lo demuestra el éxito de un documental estrenado en Netflix en 2022 (‘El caso Figo’).

El traspaso causó controversia no solo entre los aficionados del Barcelona, quienes lo consideraron una traición, sino también en la vida personal del futbolista, quien admitió haber perdido amistades a raíz de su decisión de cambiar de equipo. Según declaraciones recogidas por el diario The Guardian -octubre de 2022-, Figo explicó que la oferta del Real Madrid le ofrecía la oportunidad de ser una pieza clave del proyecto: “En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: ‘No es que me vaya a un club de segunda’. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima. Pudo haber sido una cagada, pero no lo fue, gracias a Dios...”.

En cuanto a su proceso de decisión, Figo enfatizó que, a pesar de las múltiples influencias y consejos de su entorno, incluyendo a su representante y su esposa, la última palabra siempre fue suya. Este punto de inflexión en su carrera se caracterizó por una profunda reflexión personal sobre sus ambiciones profesionales y su valor dentro del espectro futbolístico. Asimismo, el documental de Netflix esboza la complejidad de este traspaso, contando con la participación de varias figuras que estuvieron involucradas directa o indirectamente en el proceso.