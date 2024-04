Luis Rubiales en ‘El Objetivo’: “En España no me dejan ganarme la vida”

Entrevista de Rubiales en 'El Objetivo'

Luis Rubiales se encuentra en el centro de la polémica. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se encuentra entre los imputados de la Operación Brody, quien declarará en los próximos días, han registrado su casa de República Dominicana, donde se encontraba hasta ahora, así como la de Sevilla. En medio de esta vorágine judicial en la que se encuentra, ha decidido conceder una entrevista en El Objetivo de La Sexta y enfrentarse a las preguntas de Ana Pastor respecto a los posibles negocios que le han llevado a República Dominicana, el beso no consentido a Jenni Hermoso y su relación con Nene.

La periodista ha comenzado preguntándole por qué decidió irse de España, a lo que el expresidente de la Federación ha asegurado que hace cuatro o cinco, su banco le dijo que no querían seguir trabajando con él por “posibles irregularidades futuras”. A lo que añade: “Es evidente que no querían que estuviera en España. No me querían dejar ganarme la vida, ni con el fútbol ni con ninguna otra cosa”. Rubiales también ha considerado que en el mundo del fútbol hay mucha gente que gana y ha ganado mucho más dinero que el, pero “nadie se sorprende”. “Yo tengo que ganarme la vida”, sentencia.

Rubiales también ha detallado que hace unos meses firmó un contrato con una empresa coreana por valor de 1,8 millones de euros para hacer negocios de NFT. Sin embargo, desde la empresa decidieron rescindir el contrato porque, según le información, habían recibido muchas presiones desde España. Aunque tratar de ganarse la vida no es el único motivo que le ha llevado hasta República Dominicana. “No me apetecía seguir estando en el foco, yo quería estar en un lugar que me permitiera empezar de cero, conocer gente, hacer mi vida y estar fuera del foco”, afirma.

En ese momento, decidió recurrir a su amigo Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, a quien le contó la situación que estaba viviendo. Tras ello, el exfutbolista le habló de la posibilidad de trasladarse al país caribeño. “¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en un burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país, conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice ‘aquí se puede invertir’.... creo que es lo más normal del mundo”, destaca.

Las mordidas

En cuanto a las posibles mordidas que supuestamente ha llevado de los contratos que están siendo investigados en el marco de la Operación Brody, Luis Rubiales ha negado haber recibido ningún tipo de mordidas y ha asegurado que el dinero de sus cuentas es fruto de su trabajo y sus ahorros. “Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí (en República Dominicana), es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí.

En cuanto a los contratos de la constructora de su hermano (Gruconsa) con la RFEF, ha asegurado: “Me parece extraño que a alguien se le pueda vetar si pasa un concurso y pasa los filtros. Es que no podemos dejar fuera a alguien porque haya familia, no se puede hacer”. Quien, además, ha destacado que “jamás” se podrá demostrar que tiene “dinero fuera de España”.

Rubiales, investigado en la Operación Brody

El pasado 20 de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratos durante los últimos cinco años; que concluyó con varios detenidos, entre los que no se encontraba Rubiales porque estaba en República Dominicana. Aunque ha sido detenido este miércoles a su llegada a España. Los agentes del cuerpo armado estaban esperándole a pie de pista e inmediatamente lo han trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido.

Los miembros de la UCO le han comunicado su imputación en la Operación Brody y, tras ello, ha quedado en libertad a la espera de que la jueza le cite para declarar durante los próximos días. Rubiales se encuentra entre los investigados por amaño de varios contratos durante su etapa al frente de la RFEF. Unos acuerdos que adjudicó a la constructora Gruconsa, cuyo administrador es hermano del por entonces responsable del equipo jurídico de la Federación. En el marco de esta investigación también han sido detenidos entre los que se encuentran Tomás González Cueto, hombre de confianza de Rubiales y asesor jurídico externo de la RFEF; Pedro González Segura, director de servicios jurídicos, José Javier Giménez, jefe de Personal de la RFEF; y Ángel González Segura, directivo de una de las empresas, la constructora Gruconsa.