Gruconsa, Dismatec Sport y Conecta 17 Consulting: las empresas en el punto de mira por el caso Rubiales

El caso Rubiales vuelve a estar en pleno auge. Ahora por los supuestos contratos irregulares durante los últimos cinco años que han llevado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Majadahonda a tomar cartas en el asunto. Las 20 horas de registros que la Guardia Civil protagonizó el miércoles, con hasta siete detenciones, dejaron una conclusión clara para la investigación: hay tres empresas en el punto de mira y el expresidente del fútbol español y su amigo Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, tienen vínculos con ellas. Al igual que la mujer del segundo, Purificación Rufino Domínguez, y otros de los detenidos durante la pasada semana.

En un primer momento, la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, con Gerard Piqué de por medio, acaparaba la polémica. Sin embargo, también hay un papel preponderante en esta trama para la remodelación del estadio sevillano de La Cartuja, sede de la Eurocopa 2020 (disputada, por la pandemia y al igual que los últimos Juegos Olímpicos, en 2021). Un asunto que habría motivado una pieza separada de la causa, ante la sospecha de que pudo suscitar mordidas.

Son las actuaciones que se llevaron a cabo en el recinto hispalense las que han motivado la aparición en escena de Gruconsa. A esta constructora se le adjudicaron las obras por un valor de 900.000 euros, lo cual ha provocado que sea investigada en la actualidad, ante la hipótesis de que Rubiales y otras personas relacionadas con él sacasen un beneficio económico de aquel encargo.

Luis Rubiales dimite de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol sin todavía entender qué ha hecho mal

Gruconsa

“Realizando ilusiones desde 1989″, puede leerse en la página web de la compañía, repleta de mensajes motivacionales de este estilo: “El límite es el cielo”, “construimos el futuro”, “en constante movimiento”, “el esfuerzo de un equipo”… Se pone en valor contar con más de 1.500 “clientes satisfechos”, más de 3.750 “proyectos ejecutados” y más de 200 “empleados”, a la par que llevar “35 años a su servicio”. Nos encontramos una imagen indiscutiblemente de La Cartuja, con el trofeo de la Eurocopa en primer plano, al reseñar las obras relativas a los deportes.

“Contamos con la experiencia de haber realizado proyectos para distintos equipos de la liga inglesa, italiana y española. Especializados en consultoría, diseño y ejecución de instalaciones deportivas, le mostraremos paso a paso cómo optimizar los espacios y su conectividad”, resalta Gruconsa al hablar de su experiencia con espacios deportivos. También se dedica a proyectos relacionados con construcción, oficinas, hoteles, laboratorios, tecnológicas, retail, logística y mantenimiento.

La constructora inmersa en el caso Rubiales presume de la obra de La Cartuja en su web (Gruconsa)

No se puede pasar por alto que el logo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aparece en el apartado de clientes de Gruconsa, junto a marcas tan reconocidas como BMW, Endesa, Siemens, BBVA y Orange, entre otras. Cuenta con una sede central en Madrid, otra sucursal en Barcelona y una más en Granada. Precisamente, donde suele residir Rubiales. “En este momento, no hay nadie en disposición de hablar”, esgrimen cuando Infobae España llama a su teléfono para pedir explicaciones sobre lo ocurrido: se agarran al secreto de sumario vigente en estos momentos para no hacer declaraciones.

Ha habido hasta tres detenidos vinculados con Gruconsa, cuya sede fue registrada por la UCO la semana pasada: Ángel González Segura, hermano del hasta ahora director de los Servicios Jurídicos de la RFEF, director para la zona sur de España de la constructora y al que se le imputa supuesta comisión de corrupción en los negocios, falsedad documental y administración desleal; Francisco Oliva Juárez, CEO, y Jonathan Oliva Quesada, director adjunto.

La RFEF, resaltada como cliente de la constructora de La Cartuja (Gruconsa)

Dismatec Sport

Su administradora única es Purificación Rufino Domínguez, mujer del Nene y que fue detenida al registrarse su domicilio y las sedes de los hoteles que dirige con su marido. En la web de Dismatec Sport, con sede en Granada, se proclama a los cuatro vientos que “tu éxito deportivo comienza aquí”. “Optimizamos tu rendimiento deportivo con estrategias personalizadas. Descubre el camino hacia tus metas con nuestra experiencia en consultoría deportiva de élite”, se presume. Es una “consultoría especializada en la gestión y asesoramiento integral para deportistas y entidades deportivas”, en la que el turismo juega un papel igualmente destacado: “Diseñamos aventuras personalizadas para que vivas el deporte de una manera única mientras exploras destinos fascinantes”.

“Te ayudamos a organizar tu evento deportivo de cualquier ámbito, tenemos amplia experiencia. Contamos con la infraestructura comercial para poder apoyarte en cualquier parte del mundo. Años de trayectoria nos avalan organizando diferentes tipos de eventos deportivos. Cuéntanos qué necesitas y te plantearemos soluciones”, ponen en valor al enumerar sus servicios.

Infobae España ha intentado contactar con Dismatec Sport a través del móvil al que se remite desde su portal: apunta a pertenecer a Nene (además, el correo electrónico que se menciona, por el nombre y apellido que lo encabezan, bien puede ser suyo) o a la mujer del exfutbolista. Sin embargo, no ha habido respuesta ni por mensaje ni vía llamada.

Conecta 17 Consulting

Al igual que ocurre con Dismatec Sport, Purificación Rufino Domínguez es la administradora única de esta sociedad limitada. Lo más llamativo de la misma es que tiene su sede ni más ni menos que en el domicilio de Rubiales: calle Reyes Católicos número 34 de Granada. Con un capital social de 3.000 euros y constituida el 19 de octubre de 2023, se dedica a la explotación de apartamentos privados.

La explicación más profunda que se puede encontrar sobre el objeto social de Conecta 17 Consulting es esta, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE): “Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. Construcción, instalaciones y mantenimiento. La promoción de edificaciones, directamente o como mediadora en Comunidades de Propietarios. Cooperativas u otras formas. La construcción de todo tipo de inmuebles”.

Para más inri, Conecta 17 Consulting tendría su equivalente desde el pasado 3 de octubre, según The Objective y dedicándose a “todo lo relacionado con discotecas, bares, restaurantes y actividades turísticas”, en República Dominicana. Allí donde se encuentran, a día de hoy, un Rubiales que también podría participar de los beneficios de estas dos últimas sociedades (vinculadas, a su vez, con Gruconsa) y Nene. El entramado societario es de lo más llamativo.

Imágenes en exclusiva de Luis Rubiales y Nene en República Dominicana (COPE)

Por si fuera poco, hay otra empresa más de la que Purificación Rufino Domínguez es administradora: GRX Export Pro, con idéntico domicilio al de Dismatec Sport (Camino De Ronda número 107) y con Albert Luque, director de la selección española, acompañándole hasta diciembre de 2023: en un primer momento, ambos eran administradores solidarios de la firma.

El cometido de Grx Export Pro es extenso: “La molturación de la aceituna, almacenamiento, envasado, venta de los aceites y demás productos y subproductos del olivar. Producción, adquisición, transformación, comercialización, transporte, almacenamiento, conservación, exportación, importación, tratamiento, compraventa, nacional, internacional, venta…”. De hecho, su actividad se amplió: “Compraventa o alquiler de inmuebles por cuenta propia, construcción de edificios residenciales, promoción inmobiliaria de edificaciones, ejecución de toda clase de obras para la sociedad…”.

Rubiales volverá a nuestro país, en teoría, el próximo 6 de abril. Casualmente, cuando se celebre la final de la Copa del Rey. Entretanto, el escándalo no apunta a dejar de provocar consecuencias. Este lunes, se supo que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ya ha elevado una propuesta de expediente sancionador para Pedro Rocha, sustituto de Rubiales, al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Todo está en el aire y pierde, ante tremendo bochorno, el deporte.