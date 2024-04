Las frases más duras de Rubiales con Ana Pastor: del “un agresor sexual no pregunta, Hermoso me dijo vale” a su crítica al “falso feminismo”

Rubiales durante su entrevista con Ana Pastor (Captura de TV).

Luis Rubiales está en pleno epicentro de la actualidad tras su vuelta a España. Su beso no consentido a Jenni Hermosó colmó un vaso rebosante de corruptelas, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. “Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros”, ha reconocido Rubiales en una entrevista televisiva con Ana Pastor para El Objetivo (La Sexta).

Los miembros de la UCO le han comunicado su imputación en la Operación Brody y, tras ello ha quedado en libertad a la espera de que la jueza le cite para declarar durante los próximos días. Rubiales se encuentra entre los investigados por amaño de varios contratos durante su etapa al frente de la RFEF. “Si se está investigando, que haya presunción de inocencia. No la hay en España, especialmente para determinadas personas. Yo lo voy a aclarar todo, al menos lo que yo sepa. Jamás he amañado ningún contrato, ¿ha visto el informa de la OCU? Si es secreto. Yo no voy a cuestionar a la fuerzas del orden público. Si tienen alguna duda, lo aclararemos. Pero nadie tiene el sumario. Ni usted ni nadie. Lo que se hayan llevado de mi casa.. lo que quieran saber lo aclararé”, comienza.

Te puede interesar: En libertad Luis Rubiales tras ser detenido por la Guardia Civil a su llegada a España

En el caso de Jenni Hermoso, ¿ha habido delito?@_anapastor_ se lo pregunta a Rubiales en #ObjetivoRubiales. pic.twitter.com/Xr4KgWEC7W — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 3, 2024

Durante la entrevista, Rubiales niega haber recibido mordidas de ningún tipo, defendiendo que el dinero con el que cuenta en sus cuentas bancarias es producto de su trabajo y ahorros. “Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí (en República Dominicana), es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí”, asegura.

Ana Pastor pregunta al expresidente de la RFEF si no puede entender que la gente vea “raro” que su hermano esté “en una constructora a la que la Federación le hacía contratos”. “Me parece extraño que a alguien se le pueda vetar si pasa un concurso y pasa los filtros. Es que no podemos dejar fuera a alguien porque haya familia, no se puede hacer”. Quien, además, ha destacado que “jamás” se podrá demostrar que tiene “dinero fuera de España”.

Sobre el beso a Jenni Hermoso, Rubiales vuelve a recalcar el consentimiento de la jugadora. Decir que lo diría ahora es una manipulación. Quien vea las imágenes, no puede ser una agresión sexual. Se produce entre dos amigos. Con una pregunta, sexual no había nada, ella me dice ‘vale’... Ahí están las imágenes. La señora Hermoso cambió su versión, pero no en el avión. En el momento en el que hay presiones, ella cambia. Sólo hablé 10 segundos con ella en el avión. Le dije que comunicación nos había pedido salir juntos y ella ya no quiso me dijo que quería disfrutar de eso. Si eso es una coacción...Yo no ataco a Hermoso. Sólo digo que ella no dice nada y luego otra diferente por escrito”.

“Un agresor sexual no pregunta. En el contexto, sexual no había nada. Ella me dice que vale. Incluso en una historia ella lo reconoce. Están los videos anteriores y posteriores. Que cada uno opine. En ningún caso ha habido agresión. No hay más que verlo. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiese nada. Defiendo el igualitarismo, son conceptos diferentes. El feminismo defiende que en una desigualdad se apoye a una mujer para que llegue a ese nivel, eso no se está haciendo”, afirma Rubiales, que considera que “radicales” están “dando la razón a una mujer” frente a su versión”.