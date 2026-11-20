Debate cara a cara: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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El esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se convirtió este jueves en el gran protagonista de la noche televisiva. El debate electoral, organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado, reunió a más de 10 millones de espectadores en su emisión simultánea a través de 20 cadenas nacionales y autonómicas. En concreto, la retransmisión alcanzó una audiencia media conjunta de 10.152.000 espectadores y un 70,8% de cuota de pantalla, según los datos de Barlovento Comunicación elaborados a partir de Fifty5Blue.

La cita política cumplió así con las expectativas y concentró buena parte del consumo televisivo de la jornada. Aunque fueron numerosas las cadenas que ofrecieron el enfrentamiento entre los líderes del PSOE y el PP, Antena 3 se convirtió en la opción preferida por los espectadores para seguir el debate. La cadena de Atresmedia encabezó el ranking de las televisiones nacionales con 2.461.000 espectadores de media y un 17,1% de share.

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La 1 ocupó la segunda posición, aunque se quedó a dos puntos de distancia de Antena 3. La cadena pública registró un 15,1% de cuota de pantalla y 2.168.000 espectadores, mientras que Cuatro completó el podio con un 8,9% de share y 1.273.000 televidentes. De esta forma, la segunda cadena de Mediaset logró imponerse a Telecinco, que tuvo que conformarse con la quinta posición.

edro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo posan antes del único cara a cara entre el candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, y el candidato a las elecciones generales por el PP, Alberto Núñez Feijóo. (Eduardo Parra - Europa Press)

Antena 3 lidera el ranking y Cuatro se impone a Telecinco

Por detrás de las tres primeras clasificadas se situó La 2, que consiguió un destacado 8,5% de cuota de pantalla y 1.217.000 espectadores. Telecinco ocupó el quinto puesto con un 6,3% y 898.000 televidentes, mientras que laSexta anotó un 5,4% de share y 774.000 espectadores.

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También retransmitieron el cara a cara La Séptima, que alcanzó un 5% de cuota y 723.000 espectadores, y el Canal 24 Horas de RTVE, que registró un 1,6% y 236.000 televidentes.

Más allá del liderazgo de Antena 3, el análisis de los resultados deja otro dato llamativo: las cadenas consideradas cercanas al PSOE lograron una audiencia conjunta superior a la de las televisiones vinculadas al PP. En concreto, La 1, La 2, laSexta, La Séptima y el Canal 24 Horas sumaron 5.118.000 espectadores y un 35,5% de cuota de pantalla.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido.

Por su parte, Antena 3, Telecinco y Cuatro, agrupadas en el bloque de cadenas cercanas al PP, reunieron 4.632.000 espectadores y un 32,3% de share. La diferencia entre ambos grupos fue de 486.000 espectadores y 3,2 puntos de cuota a favor del primero.

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El liderazgo individual de Antena 3 no impidió, por tanto, que el conjunto de las otras cinco cadenas superase en audiencia a las tres televisiones del segundo bloque. Un resultado que añade otra lectura a una noche en la que el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo volvió a demostrar el enorme interés televisivo que despiertan las grandes citas electorales.