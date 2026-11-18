Celebración del examen MIR en la sede del Ministerio de Sanidad. (Ministerio de Sanidad)

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Conseguir ser médico en España no es nada sencillo. Entrar en la carrera exige pasar una selectividad casi perfecta para después completar un grado de seis años, el más largo que se ofrece en el sistema universitario español. Pero de nada sirve si no se supera la residencia médica, entre cuatro y cinco años más de formación, a la que solo se accede pasando por el examen MIR. La competencia en esta convocatoria será más complicada que en otros años: se presentan a la prueba 21.668 candidatos, unos 5.000 más que el año pasado, que cuentan tan solo con 400 plazas más que en el 2026.

La lista provisional de admitidos revela otra particularidad: en esta edición, el número de médicos extranjeros supera al de nacionales. En concreto, se han presentado 12.569 graduados internacionales, frente a 11.573 candidatos españoles. Es la primera vez en la historia del examen MIR que se da este sorpaso, impulsado por el empuje a las homologaciones internacionales, y ha despertado el recelo de los opositores. “Estamos hablando de miles de médicos que llevan meses estudiando 10-12 horas diarias y que, de repente, descubren que hay un 35% más de opositores que el año pasado, mientras que las plazas solo aumentan un 4%”, explica Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España (AME).

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Arzúa critica la “incertidumbre” a la que se somete a estos candidatos, que ya vivieron el año pasado una convocatoria atípica por los fallos informáticos y retrasos en las fechas. “Vemos cómo este año el Ministerio de Sanidad sigue actuando con una falta de planificación y de organización”, lamenta.

Más de 30.000 homologaciones en un año

Varias personas con pancartas, durante una concentración contra la discriminación de la homologación de títulos extranjeros, frente al Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2024, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

El aluvión de médicos internacionales viene en parte motivado por el avance en las homologaciones de títulos extranjeros que hizo en 2025 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La entidad acumulaba años de retrasos a causa de la falta de funcionarios para atender todas las solicitudes, que dejaron a múltiples residentes legales hasta siete años a la espera de acreditar su formación.

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El uso de tecnologías de automatización e inteligencia artificial consiguió acelerar los trámites y resolver 85.564 solicitudes en 2025. De ellas, 30.303 correspondían a títulos de Medicina. España cuenta ahora con decenas de miles de nuevos graduados, pero no pueden ejercer sin una especialidad reconocida, algo bastante difícil de obtener sin pasar por el MIR, según ha explicado la propia ministra de Sanidad.

“Estos reconocimientos son mucho más restrictivos porque nuestro programa formativo es muy exigente”, ha indicado en sus redes sociales. “Para cada especialidad hay un comité de expertos que es el que revisa cada expediente y decide si los solicitantes, además, han de hacer un examen o completar su formación. El año 2025 se reconocieron 373 solicitudes, se convocaron a 191 para la prueba teórico-práctica y se desestimaron 469 expedientes porque no cumplían los requisitos”, ha especificado.

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Algunas aclaraciones necesarias con respecto al incremento en las solicitudes al examen MIR. Lo primero, hay dos tipos de homologaciones, las que hace el Ministerio de Universidades, que homologa títulos de Medicina y las que hacemos en el Ministerio de Sanidad, que reconoce los títulos de especialista. Las homologaciones de la carrera de Medicina se basan en la equiparación de los estudios entre universidades de distintos países y se homologan aquellos títulos que garantizan una formación equivalente e igualmente exigente. Pasa en Medicina y en todas las carreras universitarias. El año pasado el Ministerio de Universidades agilizó el procedimiento y resolvió expedientes pendientes desde hace años homologando 30.000 títulos. Bien, Ha llegado la inscripción al examen MIR y lo han solicitado 24.142 aspirantes de los cuales, 7363 son extranjeros extracomunitarios, 5400 más que el año pasado. Como sabéis, el propio examen contempla un cupo para estos aspirantes extracomunitarios no residentes del 10%. Este año hay convocadas 9676 plazas, de las cuales 8708 son sin cupo y 968 con cupo. Por lo tanto, del incremento de solicitudes con respecto al año pasado, la mayoría, 5400 irán a competir en el examen MIR en ese cupo de 968 plazas. ¿Se ha aumentado el número de aspirantes al examen MIR que no pertenecen a ese cupo? sí, ha subido ligeramente de 15.574 a 16.779, pero también se han incrementado el número de plazas MIR del año pasado, volviendo a presentar cifras históricas, 9676 plazas en 2027 frente a las 6500 que nos encontramos en el 2018, unas 3000 plazas más. Para que quede claro, la tasa de solicitantes sin cupo ha subido de 1,89 a 1,93 mientras que la tasa para plazas de cupo de extracomunitarios ha subido de 2.11 a 7,61. Y qué pasa con los títulos de especialista? esos los homologamos o reconocemos desde el Ministerio de Sanidad y es verdad que estos reconocimientos son mucho más restrictivos porque nuestro programa formativo es muy exigente y no hay muchos aspirantes que lo puedan cumplir. Para cada especialidad hay un comité de expertos que es el que revisa cada expedientes y decide si los solicitantes además, han de hacer un examen o a completar su formación. El año 2025 se reconocieron 373 solicitudes, se convocaron a 191 para la prueba teórico-práctica y se desestimaron 469 expedientes porque no cumplían los requisitos. Así que si, tenemos más aspirantes y tenemos más plazas que nunca porque estamos firmemente comprometidos con la formación sanitaria especializada y con la inversión en el talento para nuestro país. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 16, 2026

Miedo a un cuello de botella

La noticia de los admitidos extranjeros ha causado un importante revuelo, pero el Ministerio de Sanidad llama a la calma. García recuerda que la mayoría de estos aspirantes son de fuera de la Unión Europea y, por tanto, tan solo pueden acceder al cupo del 10% reservado para ellos. “Ha llegado la inscripción al examen MIR y lo han solicitado 24.142 aspirantes, de los cuales 7.363 son extranjeros extracomunitarios, 5.400 más que el año pasado. Como sabéis, el propio examen contempla un cupo para estos aspirantes extracomunitarios no residentes del 10%. Este año hay convocadas 9.676 plazas, de las cuales 8.708 son sin cupo y 968 con cupo”, ha explicado.

Con estas limitaciones legales y el incremento de las plazas para la convocatoria 2026-27, la competencia para los médicos españoles no habría subido tanto. “Para que quede claro, la tasa de solicitantes sin cupo ha subido de 1,89 a 1,93, mientras que la tasa para plazas de cupo de extracomunitarios ha subido de 2,11 a 7,61″, ha expresado García. Los médicos extranjeros que queden fuera o que todavía no se hayan planteado presentarse al MIR pueden intentar homologar su especialidad médica, pero la ministra reconoce que “no hay muchos aspirantes que lo puedan cumplir”.

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Imagen de archivo: Personas esperando para el examen del MIR en la Facultad de Física de la UB. (Europa Press)

Pero desde AME no están convencidos. “El 41% de los médicos homologados no entrarían en ese cupo y competirían en total igualdad de condiciones contra los opositores españoles”, indica Arzúa. “Nosotros no cuestionamos que cualquier médico que cumpla los requisitos legales pueda presentarse, lo que cuestionamos es la falta de previsión ante un incremento tan importante y la necesidad de garantizar un proceso justo, transparente y bien organizado”, dice.

Es una realidad que también preocupa dentro de la Organización Médica Colegial (OMC), si bien les calma que la mayoría de nuevos aspirantes se vean limitados por el cupo de extracomunitarios. “El mensaje que queremos transmitir desde la OMC es primero de tranquilidad; tenemos que ver muy bien los números, analizarlos con calma”, explica Juan Pablo Carrasco, representante Nacional Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la organización. “Pero tenemos que asegurarnos, de alguna manera, de que la inversión que realizamos como Estado en España de formar médicos se continúe con una plaza en la Formación Sanitaria Especializada y luego con una continuidad laboral”, agrega.

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La inquietud, a largo plazo, es doble: primero, que el MIR haga tal cuello de botella que miles de médicos se queden sin empleo por la falta de plazas. Segundo, que aquellos extranjeros que no pasen la prueba engorden el problema de la contratación de médicos sin especialidad. “Nos tememos que los médicos que no absorba el sistema MIR acaben trabajando igualmente en el sistema público, incrementando este fenómeno”, dice Arzúa.

Desde la OMC, consideran este fenómeno como “una de las líneas rojas de nuestro sistema” que “no debería permitirse”. “Las comunidades autónomas lo están haciendo porque en algunas áreas tienen una dificultad muy grande para encontrar profesionales, la gran mayoría de ellos en atención primaria, pero creemos que es un error”, dice Carrasco. La organización espera que el próximo ministerio continúe el trabajo para frenar esta lacra.

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