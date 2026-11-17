Fotografía de archivo tomada el 08/11/2026 de Enrique Lemus (c), uno de los fundadores de Núcleo Nacional. EFEARCHIVO/Paco Paredes

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Enrique Lemus, fundador e ideólogo de la asociación de extrema derecha Núcleo Nacional, ha fallecido este martes en un hospital de Valladolid, once días después de que la Policía Nacional lo detuviera junto a otros trece dirigentes de la organización. El abogado, de unos 60 años, sufrió un infarto el viernes pasado y no logró recuperarse.

Según fuentes médicas consultadas por EFE, el episodio cardíaco se produjo cuando Lemus se encontraba en los alrededores de los juzgados de la calle Angustias, en Valladolid, entre las 16:00 y las 17:00 horas. Fue trasladado de inmediato al Hospital Clínico Universitario y, días después, derivado a la Unidad Coronaria del Hospital Río Hortega, donde finalmente murió.

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*Noticia en ampliación.