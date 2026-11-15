Muere un hombre tras el colapso de un edificio por un fallo estructural agravado por las lluvias en Tarragona

Los escombros de la casa que se ha hundido en el municipio de Riba-roja, Tarragona. (EFE/Héctor Mariñosa)

Guardar

Un hombre ha fallecido este domingo tras el repentino derrumbe de una vivienda de dos plantas situada en el número 36 de la calle Palla de Riba-roja d’Ebre, en la provincia de Tarragona. El siniestro, registrado a las ocho de la mañana en pleno casco histórico de la localidad, ha movilizado a un amplio dispositivo de los servicios de emergencia que, tras horas de búsqueda, ha localizado el cuerpo sin vida de la víctima. Los primeros indicios técnicos apuntan a que el hundimiento se debe a un fallo estructural del inmueble acelerado por las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas.

Según ha podido saber EFE, en este edificio de dos alturas residía un hombre desde hacía aproximadamente dos años. Tras producirse el desplome integral de la edificación, se activaron de inmediato los protocolos de rescate para intervenir con urgencia en el lugar. Además, hasta la zona se desplazaron doce dotaciones de los Bombers de la Generalitat con un total de dieciocho efectivos. Para retirar el denso volumen de cascotes y agilizar los trabajos de desescombro, los equipos contaron desde el primer momento con maquinaria pesada facilitada por el propio ayuntamiento de la localidad. Paralelamente, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) envió dos ambulancias y un equipo conjunto con los bomberos para dar cobertura asistencial sobre el terreno.

PUBLICIDAD

Los escombros de la casa que se ha hundido en el municipio de Riba-roja, Tarragona. (EFE/Héctor Mariñosa)

En los compases iniciales de la intervención, los bomberos lograron establecer contacto con la víctima. Esta comunicación preliminar fue determinante para orientar las labores de rastreo y facilitar su ubicación exacta bajo los restos de la vivienda colapsada. Sin embargo, tras la retirada progresiva de los escombros acumulados, los rescatistas únicamente pudieron recuperar el cuerpo sin vida del hombre. A falta de la ratificación formal por parte de los servicios judiciales, se presume que se trata del residente habitual del domicilio.

Problemas estructurales agravados por las precipitaciones

Respecto a las causas que provocaron el colapso, la subinspectora Marta Miralles ha detallado que los indicios preliminares señalan que el hundimiento se originó por un problema estructural en la propia edificación. Esta anomalía previa podría haberse visto seriamente agravada o acelerada a consecuencia de las continuadas precipitaciones registradas en la comarca a lo largo de las semanas.

PUBLICIDAD

Los escombros de la casa que se ha hundido en el municipio de Riba-roja, Tarragona. (EFE/Héctor Mariñosa)

Miralles ha advertido que los cuerpos de emergencias han constatado un aumento en el número de derrumbes de casas en las comarcas del Ebro. La mayoría de ellas por el impacto acumulado del temporal. Asimismo, el cuerpo de bomberos no tiene constancia de momento de que se estuvieran haciendo trabajos de obra en el inmueble siniestrado.

Además de las consecuencias humanas y materiales del edificio donde vivía el varón, los servicios de emergencia han detectado desperfectos en la finca contigua. Esta construcción está destinada únicamente a alojamientos turísticos y, afortunadamente, en el momento del desprendimiento se encontraba vacía.

Esta vivienda vecina ha sufrido un agujero en su pared lateral, pero el arquitecto municipal ha certificado tras una primera inspección que no presenta daños en su estructura. El técnico municipal ha continuado revisando a lo largo de la mañana el estado de otras edificaciones próximas al siniestro para descartar cualquier tipo de peligro adicional. Por su parte, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación formal de oficio para tramitar las diligencias judiciales pertinentes y esclarecer con precisión las causas del derrumbe.

PUBLICIDAD