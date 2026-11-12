Muere Helena Bianco a los 78 años, días después de anunciar que padecía un cáncer agresivo: el desgarrador mensaje de su hermano

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El mundo de la música y la interpretación está de luto por la muerte de Helena Bianco. La artista ha fallecido a los 78 años, apenas unos días después de hacer público que atravesaba un complicado momento de salud a causa de una enfermedad, un cáncer, que la había obligado a cancelar sus compromisos profesionales. Ha sido su hermano, Alberto Vázquez, quien ha comunicado la triste noticia a través de las redes sociales, donde ha compartido unas emotivas palabras que reflejan el profundo dolor que deja su pérdida.

“Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo idea de cómo vivir sin ti”, ha escrito junto a una fotografía en la que aparece con la cantante. Un mensaje especialmente desgarrador con el que se ha despedido de su hermana y en el que también ha querido trasladar una petición a quienes deseen rendirle homenaje: “Por favor, no enviéis flores, haced una donación ‘en nombre de Helena Bianco’”.

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La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y condolencias. Charo Reina, Nacho Guerreros y Amor Romeira han sido algunos de los rostros conocidos que han querido acompañar a la familia en estos momentos tan difíciles.

La enfermedad que la obligó a apartarse de los escenarios

La muerte de Helena Bianco llega después de que la propia artista compartiera con sus seguidores la situación que estaba viviendo. El pasado 4 de noviembre publicó un comunicado en Instagram en el que agradecía las numerosas muestras de preocupación y afecto que estaba recibiendo, aunque reconocía que atravesaba una etapa especialmente complicada tras serle diagnosticado un cáncer neuroendocrino.

“Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa”, explicaba. En aquel mensaje también anunciaba que debía cancelar sus próximas actuaciones para centrarse en su tratamiento y someterse a un proceso de quimioterapia.

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Helena Bianco en el programa 'Con la piel de gallina'. (Instagram @conlapieldegallinatv)

Fue su hermano Alberto quien, poco después, aportó más detalles sobre el diagnóstico durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles. El artista explicó que Helena padecía “un cáncer neuroendocrino”, una enfermedad que describió como “un cáncer duro, muy agresivo y resistente a los tratamientos”.

Durante aquella conversación, Alberto también quiso poner en valor la fortaleza y la actitud de su hermana ante la adversidad. Según relató, incluso en los momentos más complicados encontraba fuerzas para preocuparse por quienes la rodeaban. “Desde el primer limpiador del hospital hasta el médico pasando por todas las ATS”, comentaba al recordar el cariño con el que trataba a todo el personal sanitario. Una actitud que le sorprendía cada día y que convertía a Helena en un apoyo para sus propios familiares, a quienes, según explicaba, era ella quien terminaba dando ánimos.

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De Los Mismos a ganar ‘La Voz Senior’: una vida dedicada a la música

La trayectoria de Helena Bianco estuvo estrechamente ligada a Los Mismos, formación de la que fue vocalista y con la que alcanzó una enorme popularidad. El grupo dejó canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, entre ellas El puente, Voy a pintar las paredes con tu nombre y El hombre del tiempo.

Lejos de retirarse de los escenarios, la cantante continuó trabajando durante décadas y mantuvo intacta su pasión por la música. Uno de sus últimos grandes reconocimientos llegó en 2019, cuando se proclamó ganadora de La Voz Senior. Integrante del equipo de Pablo López, conquistó al público con su personalidad y una experiencia artística que quedó patente desde sus primeras actuaciones.

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En el concurso de Antena 3 interpretó una versión soul de A mi manera, adaptación en español del clásico My Way, popularizado por Frank Sinatra. También tuvo ocasión de compartir escenario con su coach para cantar Camino, Fuego y Libertad, uno de los temas del artista malagueño.

Su participación en el formato tenía, además, un significado especial: quería demostrar que los intérpretes de su generación seguían teniendo mucho que aportar y que la edad no debía convertirse en un motivo para apartarlos del panorama musical.

De hecho, Helena continuaba ofreciendo conciertos hasta hace apenas unos meses. El 15 de septiembre actuó en Bembibre, en León, en una de sus últimas citas con el público. Una despedida de los escenarios que nadie imaginaba que sería también una de las últimas oportunidades de disfrutar de su voz en directo. Ahora, su música y el recuerdo de una vida entregada al espectáculo permanecen como parte de su legado.

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