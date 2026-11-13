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Una aseguradora tendrá que pagar más de 20.000 euros tras culpar al copiloto de subir con un conductor drogado y contratar a un detective para cuestionar si le afectó el accidente

La compañía alegó que el joven asumió parte del riesgo al subir al vehículo, puesto que decía que conocía los hábitos de consumo del conductor

Bebiendo en el coche. (Freepik)
Bebiendo en el coche. (Freepik)
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Un juzgado de Lleida condenó a Liberty Seguros a pagar 23.172 euros a un joven que viajaba como copiloto cuando el conductor se quedó dormido, salió de la carretera C-223 y chocó contra una valla de seguridad. La compañía había reducido a la mitad la indemnización al sostener que el pasajero conocía el consumo de drogas del conductor. La sentencia, dictada el 5 de junio de 2026 por la magistrada Vanesa Arbesú González, titular de la Plaza 3 de la Sección Civil del Tribunal de Primera Instancia de Lleida, concluyó que la aseguradora no probó que el demandante supiera que el conductor tenía las facultades afectadas en el momento del accidente.

El siniestro ocurrió el 30 de abril de 2022, a las 23.30. El conductor falleció después de que el vehículo saliera de la vía por el margen izquierdo. El análisis toxicológico detectó metanfetamina, MDMA, cannabis, cocaína y 0,39 gramos por litro de alcohol en sangre. Liberty Seguros ya había decidido la cifra de 16.020 euros, el 50% de la valoración de sus propios peritos. Ahora deberá abonar la diferencia hasta los 39.193,50 euros reconocidos por el juzgado, además de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del accidente.

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Las imágenes muestran el rescate de un vehículo turismo de color azul que se precipitó desde un puente hacia las vías de la estación de Cercanías de Fuenlabrada. El coche quedó volcado sobre la vía férrea, visiblemente dañado. Equipos de Bomberos de la Comunidad de Madrid utilizaron una grúa para levantar y retirar el automóvil de las vías.

Descartan que conociera el estado del conductor

La compañía alegó que el joven asumió parte del riesgo al subir al vehículo, puesto que conocía los hábitos de consumo del conductor. La magistrada rechazó esa conclusión porque el resultado toxicológico no permitía establecer cuándo se habían ingerido las sustancias ni que estas afectaran al conductor durante el trayecto. El perito del demandante explicó que algunas drogas pueden detectarse durante días, e incluso semanas, después del consumo. Dos amigos de ambos jóvenes aseguraron que habían pasado la noche anterior con el conductor en una discoteca y que no lo vieron consumir sustancias.

La jueza valoró especialmente el testimonio de la madre del demandante. La mujer afirmó que se cruzó con su hijo y el conductor unos cinco minutos antes del siniestro y no percibió una conducción irregular. Según la resolución, de haber advertido alguna señal de peligro, habría intentado impedir que su hijo continuara el viaje. Los agentes de los Mossos d’Esquadra que intervinieron en el atestado también declararon que las referencias del joven a los hábitos de consumo del conductor surgieron a partir de preguntas de los policías y no de forma espontánea.

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Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial

Secuelas del afectado y el espía de aseguradora

El demandante tenía 18 años cuando sufrió una fractura polifragmentaria abierta en el tercio distal del húmero izquierdo. Fue atendido en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, continuó su tratamiento en el Centro Médico Teknon y realizó 120 sesiones de rehabilitación. El alta definitiva llegó el 3 de mayo de 2024. La jueza consideró que el regreso a los estudios, en septiembre de 2022, reflejaba una mejora objetiva. El fallo fijó 7.529,01 euros por secuelas neurológicas y limitaciones en el codo, 2.978,27 euros por perjuicio estético y 13.164,12 euros por pérdida de calidad de vida leve.

La sentencia descartó indemnizar una secuela de “hombro doloroso” que el perito del demandante había valorado con un punto. La magistrada indicó que esa dolencia no figuraba en la documentación médica y citó un informe del traumatólogo del Teknon que recogía una movilidad del hombro izquierdo “prácticamente completa”. También redujo de cuatro a dos puntos la valoración del estrés postraumático. El juzgado tuvo en cuenta la evolución favorable reflejada en los informes psicológicos, la ausencia de tratamiento farmacológico y los antecedentes del joven.

Liberty Seguros presentó además un informe de una detective para cuestionar la pérdida de calidad de vida. La jueza descartó que ese material desacreditara las limitaciones físicas reclamadas, ya que no aportaba pruebas objetivas ni refutaba el daño en el brazo izquierdo. El fallo reconoció que el joven practicaba motocross, bicicleta de montaña, esquí, pesca, pesas, boxeo y full-contact antes del accidente. El juzgado consideró indemnizable la imposibilidad de retomar esas actividades con la misma plenitud.

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