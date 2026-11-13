España

La Justicia no reconoce la relación entre dos hombres y le quita la herencia al compañero del fallecido para dársela a su familia: no quedó probado que fueran más que amigos

Según el tribunal, no hubo pruebas suficientes de una vida compartida de forma notoria, permanente y pública durante más de dos años

Manos sobre una mesa de madera sosteniendo un documento impreso con el título Testamento, rodeado de carpetas, papeles y billetes de euro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante los últimos tres meses de vida de un hombre con una enfermedad terminal, su pareja homosexual estuvo a su lado en su piso de Barcelona. Su familia no quiso acudir a verlo, por lo que redactó un documento de “últimas voluntades” una semana antes de morir, al dictado, en el que declaraba heredero único a su pareja, en detrimento de sus hermanos. La ley otorga el derecho a dejar la mayor parte de los bienes al cónyuge en los casos en los que no hay relación con los familiares más cercanos, así que la situación parecía clara. Sin embargo, esta es la versión de los hechos del hombre que fue nombrado heredero, y cuando los hermanos del fallecido lo llevaron ante los tribuales, las cosas demostraron no ser tan simples.

Y es que la Audiencia Provincial de Barcelona ha dejado sin efecto la declaración que reconocía al hombre como pareja del fallecido, al estimar que no ha quedado comprobado ante la ley que hubieran formado una pareja estable. Según los jueces, los hechos demuestran que tenían una proximidad afectiva y emocional, tal vez incluso una relación sentimental, pero no un vínculo de pareja con la antigüedad exigida por la ley. Varios testigos declararon que era, que ellos supieran, “un amigo”, que lo atendió durante su enfermedad, pero que siempre siguió empadronado en su propio piso. Para la Sala, no hubo pruebas suficientes de una vida compartida de forma notoria, permanente y pública durante más de dos años. Faltaron documentos que reflejaran un domicilio común, un acuerdo de gastos o pruebas de una organización doméstica conjunta.

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Los magistrados consideran que las fotografías familiares, los viajes, las llaves de varias viviendas, los pagos puntuales y las estancias de fin de semana podían acreditar una amistad profunda o una relación afectiva, pero no el proyecto de vida común que reclama la ley. El tribunal no negó la existencia de un vínculo afectivo entre ambos hombres, pero determinó que ese vínculo no alcanzó, en ningún periodo acreditado, el umbral legal de convivencia pública, notoria y análoga al matrimonio durante más de dos años ininterrumpidos, tal como exige el artículo 234-1 del Código Civil catalán.

La disputa tiene consecuencias patrimoniales directas: de confirmarse el estatus de pareja estable, el hombre habría accedido al patrimonio completo del fallecido en pleno dominio, en su condición de heredero intestado único, dado que el causante no dejó hijos, descendientes ni padres vivos. Ahora, la herencia pasará a manos de los familiares más cercanos, es decir, los hermanos.

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Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

La prueba que no alcanzó

El problema central para la Sala fue la ausencia de elementos objetivos que acreditaran una convivencia estable. Los testigos tampoco cambiaron la opinión de los: un vecino dijo haber visto a los dos hombres a menudo en la casa, pero como “dos grandes amigos”. El historial clínico del hospital también registra al acompañante únicamente como “amigo”, categoría que el propio enfermo utilizó al referirse a él ante los médicos. Un documento firmado por un sacerdote, en el que afirmaba conocer la convivencia de ambos durante más de 15 años, tampoco fue admitido como prueba: su autor no compareció a ratificarlo en el juicio.

La Audiencia fue explícita al separar el plano humano del jurídico. Reconoció que el hombre acompañó al fallecido durante los últimos meses de su enfermedad, que estuvo presente en el tránsito final y que mantuvo con él una proximidad afectiva que, en palabras de la propia sentencia, “merecería reconocimiento” en términos humanos. El fallo también dejó constancia de que no descartaba la existencia de una relación sentimental homosexual entre ambos. Lo que negó fue que esa relación se hubiera materializado en el tipo de convivencia que el derecho catalán exige: pública, notoria, con elementos de ayuda mutua, reparto de cargas económicas o domésticas, y sostenida en el tiempo de forma ininterrumpida.

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