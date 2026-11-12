Vox detalla en su programa electoral sus planes para RTVE si llega al Gobierno: “Acabar con el despilfarro y ponerla al servicio de los españoles”

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

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A escasas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las formaciones políticas desgranan sus hojas de ruta y compromisos definitivos con el electorado. Vox ha hecho público su programa electoral, un documento en el que el partido liderado por Santiago Abascal vuelve a poner el foco en una de sus batallas institucionales más persistentes: el papel, la gestión y la estructura de los medios de comunicación de titularidad estatal.

La publicación de este documento programático coincide en el tiempo con una de las semanas más convulsas para la corporación pública, protagonizada precisamente por el líder de la formación. La reciente entrevista de Abascal en La Revuelta, el espacio que presenta David Broncano en el prime time de La 1, ha generado una intensa polémica política y mediática. Desde las condiciones pactadas para llevar a público afín al entrevistado, hasta el inédito ejercicio de autocrítica entonado por el propio presentador al admitir que permitió un “ambiente sesgado”, el paso de Vox por RTVE ha reabierto el complejo debate sobre la neutralidad, los límites del entretenimiento y las presiones políticas en la televisión pública.

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Es en este clima de fricción donde las propuestas del partido para Radiotelevisión Española cobran una nueva dimensión de cara a la cita con las urnas. Lejos de suavizar su postura tras su paso por el formato más visto de la cadena, el programa de Vox plantea una enmienda a la totalidad sobre el funcionamiento actual del ente público. Las directrices de la formación conservadora apuntan directamente a la cúpula directiva y a la línea editorial, plasmando sus exigencias de forma muy concreta en su articulado de medidas.

El punto 110: “Limpiar RTVE de comisarios políticos”

El documento marco de Vox para el 29-N reserva un apartado específico y contundente para el futuro de la corporación. En su punto 110, la formación propone textualmente: “Limpiar RTVE de comisarios políticos, acabar con el despilfarro y ponerla al servicio de los españoles”. Esta declaración de intenciones va acompañada de la exigencia de una “reforma integral de la radio y la televisión pública”.

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Qué pasará con RTVE. (EFE/ RTVE)

Con esta medida, el partido de Abascal sostiene que busca erradicar lo que consideran un uso partidista de los recursos y la escaleta de la cadena, proponiendo una reestructuración profunda desde los despachos directivos hasta las redacciones para asegurar que el organismo justifique su presupuesto anual.

La exigencia de “información veraz” tras ‘La Revuelta’

El texto del partido añade un matiz directamente relacionado con el tratamiento informativo y la línea editorial de la casa, un aspecto que cobra especial relevancia tras la reciente tensión vivida en el plató de David Broncano. En la segunda mitad del mismo punto 110, Vox exige que la corporación funcione “informando con objetividad y pluralidad”. Además, marcan como prioridad institucional “garantizar el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz”.

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La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Esta exigencia programática cristaliza las quejas históricas de la formación sobre un supuesto trato discriminatorio por parte de la cadena, fijando por escrito su intención de intervenir estructuralmente en RTVE si logran la fuerza parlamentaria necesaria tras el 29 de noviembre.