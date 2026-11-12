España

El patrimonio millonario de Jordi Wild tras ser el podcast más escuchado de España: “Debe estar entre los cuatro o cinco millones de euros”

El youtuber catalán entrevista a los políticos en la carrera de las elecciones del 29-N

Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal
Jordi Wild y su patrimonio total. (Twitter (X))
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A las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los platós de los creadores de contenido se han convertido en la nueva plaza de los políticos. Sin embargo, no todas las agendas oficiales terminan por cuadrar. Es el caso de Jordi Wild, el presentador de The Wild Project, quien recientemente experimentó un plantón por parte de Santiago Abascal. Pese a este tropiezo en su cartelera de entrevistas preelectorales, la figura del comunicador catalán, cuyo nombre real es Jordi Carrillo de Albornoz, sigue generando un interés que traspasa la actualidad política. Detrás de su estética, se esconde una auténtica maquinaria de hacer dinero que ha transformado su presencia en la red en un lucrativo emporio.

Aunque el youtuber es célebre por blindar a cal y canto su vida sentimental y privada, las cifras de su negocio son un libro abierto que cuenta la historia de un ascenso empresarial estratosférico. Lejos de las fluctuaciones e inestabilidades económicas que suelen padecer muchos creadores de su generación, la economía de Jordi Wild funciona con la solidez de una corporación multinacional. El éxito imparable de su formato de tertulias y entrevistas ha cimentado un imperio digital que, lejos de estancarse, sigue rompiendo sus propios techos de facturación año tras año, confirmando que ser la estrella del podcasting en España es un negocio redondo.

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El propio creador ya dejó entrever la magnitud de su éxito durante una entrevista con el periodista David Jiménez, donde fue inusualmente transparente sobre su situación financiera: “Exactamente no lo sé, pero debe estar, porque se puede contar patrimonio... entre tres y cinco millones, ahí vamos”. Esta declaración no hace más que confirmarse al revisar la documentación oficial de su productora, cuyas cuentas anuales demuestran una rentabilidad muy alta.

Un colchón millonario

Las cifras depositadas en el Registro Mercantil correspondientes al ejercicio 2024 pintan un panorama inmejorable para Project Entertainment, la sociedad radicada en Manresa y administrada íntegramente por Wild. La compañía disparó su facturación hasta los 2,4 millones de euros, lo que se traduce en un aplastante crecimiento del 40% respecto al año anterior. Sin embargo, lo que verdaderamente impresiona del modelo de negocio del catalán es su margen de ganancias: de esa facturación bruta, la empresa logró un beneficio neto de 1,35 millones de euros.

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Kiko Rivera en la entrevista con Wild Jordi. (youtube.com/@TheWildProject)
Kiko Rivera en la entrevista con Wild Jordi. (youtube.com/@TheWildProject)

Para entender la dimensión personal de estas cifras, los registros muestran que el youtuber decidió repartirse algo más de un millón de euros (1,007 millones) en concepto de participación y dividendos, destinando el resto de las ganancias a reservas voluntarias para afianzar el patrimonio de la firma. Actualmente, la productora atesora un envidiable colchón de 1,7 millones de euros, demostrando una gestión financiera prudente y altamente líquida.

Un negocio que genera hasta 300.000 euros al mes

Aunque sus casi siete millones de suscriptores en YouTube suponen una base monetaria fundamental, el gran motor económico del catalán reside en los acuerdos comerciales de alto nivel. El propio Jordi llegó a revelar la dimensión de sus ingresos publicitarios en una intervención en La placita amarilla, detallando que, gracias a los grandes patrocinios anuales, hay meses en los que el podcast puede inyectar en sus cuentas entre 200.000 y 300.000 euros.

La reflexión del youtuber en una charla con Jordi Wild (Video: The wild project)

A pesar de algún bache empresarial, como el revés económico sufrido con su torneo de lucha Dogfight Wild Tournament 3, donde perdió cerca de la mitad de los 800.000 euros invertidos, la solidez de su principal formato le garantiza un flujo de capital que sigue engrosando uno de los patrimonios más sólidos de la nueva era del entretenimiento digital.

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