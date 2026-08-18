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Concierto histórico de Miguel Ríos en Cap Roig

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David Álvarez

Palafrugell (Girona), 19 ago (EFE).- Los conciertos de final de carrera de artistas con canciones que están en la memoria de todos tienen algo de cita histórica, de que el público intuya que quizá no habrá otra oportunidad de asistir, como en este caso, a una actuación de Miguel Ríos en Cap Roig.

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Los títulos de esas giras alimentan esa sensación, como sucedió sobre este mismo escenario un día antes con Ana Torroja y su 'Se ha acabado el show', o esta vez con este 'El último vals'.

Si la cantante de Mecano llegaba a este festival, que organiza Clipper's Live y CaixaBank y que colabora con EFE en la difusión de su contenido, con el aval de estar camino del medio siglo de trayectoria, lo de Miguel Ríos se escapa de los parámetros en que se maneja la música, con 65 añazos sobre los escenarios.

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Durante ese tiempo, el granadino ha dado siempre pasos adelante, ha experimentado con las partituras, ha esquivado instalarse en la comodidad que brinda una sólido camino artístico y, lo más importante, ha arriesgado.

Con 82 años, el viejo rockero sigue sin renunciar a esa exploración y mantiene sus normas como una marca de la casa que sus seguidores han comprado durante más de medio siglo.

Lo de ahora, lo de este 'El último vals', es un trabajo que acerca su estilo de siempre al 'country' después de un trabajo de creación conjunto con el productor José Nortes que ha dejado temas en Cap Roig como el que da nombre el álbum y otros como 'En la rampa de salida', 'Si pudiera parar el tiempo' u 'Oro irlandés'.

Todo eso sin dejar de lado las perlas acumuladas a lo largo de tantos años, sabedor de que el público las espera como canciones que, en buena parte ya, le pertenecen también por aquello del legado del artista.

El complemento fueron los comentarios del protagonista entre tema y tema para reivindicar, como ya se ha visto en esta gira, que a su edad va a decir lo que le venga en gana y que tiene frentes abiertos contra Donald Trump o el racismo y causas a favor del ecologismo o el feminismo.

Con todo ese bagaje, la organización de Cap Roig tuvo claro desde que empezó a confeccionar el cartel que si alguien podía responsabilizarse de la clausura de esta edición era Miguel Ríos, al que poco le lastra el peso de un escenario, aunque por él hayan pasado a lo largo de los años leyendas de la talla de Elton John o Bob Dylan, por citar dos ejemplos.

Los cuatro músicos que acompañan al andaluz juegan también a su favor, con un despliegue electroacústico que mantiene el ritmo de principio a fin y un relato conjunto pensado para darle al público lo que quiere.

Y lo que esperan los fieles es un espectáculo que arranque con 'Bienvenidos', que declare intenciones con 'Mientras el cuerpo aguante' y que hilvane himnos introspectivos como 'Vuelvo a Granada', con otros nacidos del rock clásico como 'Rock de la cárcel' o 'Sábado en la noche'.

El hilo para coser ese recorrido por la historia del rock español son esos comentarios entre canción y canción, esas apreciaciones de alguien con suficiente autoridad como para decir de él mismo que se toma unos minutos de descanso por culpa de la próstata y, al mismo tiempo, rendir homenaje a García Lorca en el noventa aniversario de su asesinato.

Pero si faltaba un complemento para darle definitivamente el sello de histórico al concierto, lo tuvo al aparecer bajo los focos Manolo García, amigo del granadino y con el que interpretó uno de los clásicos de El Último de la Fila: 'Insurrección'.

La despedida, a lo grande con 'Santa Lucía', 'Oración' y el 'Himno a la alegría', pañuelo palestino al cuello, para dejar claro que son muchos los temas de calado social que preocupan a Miguel Ríos, excepto, al menos en carne propia, el de la jubilación, que puede aplazar por el momento, diga lo que diga su fecha de nacimiento.

Cap Roig ha cerrado con el andaluz su edición de 2026 y su director, Juli Guiu, ha confirmado al pasar balance que se han superado los 46.000 espectadores y alcanzado una ocupación del 86%, con entradas agotadas en ocho de las veintidós actuaciones programadas. El próximo año, más. EFE

(texto) (foto) (vídeo)

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