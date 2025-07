Ni ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ ni ‘28 años después’: esta es la nueva película de terror que ha conquistado a la crítica

Traíler de la película de terror 'Weapons'

Tiene a uno de los grandes nombres del verano, se basa en una historia completamente original y ahora acaba de obtener un 100% en Rotten Tomatoes certificando su triunfo entre crítica justo antes de llegar a los cines. No hablamos de Destino Final: Lazos de sangre, de Sé lo que hicisteis el último verano o de 28 años después, todas ellas películas de terror atadas a sagas y que, aunque no han funcionado mal en taquilla, no han obtenido la misma valoración crítica que este nuevo filme.

Hablamos de Weapons, la nueva película de terror del mismo director que trajo hace algunos años Barbarian, una de las grandes sorpresas del género en esta última década. Zach Cregger regresa y lo hace de nuevo con una historia tan original como perturbadora, con algún que otro rostro conocido especialmente para los fans del Universo Cinematográfico Marvel y con unos más que probables giros que sorprenderán al espectador casi tanto como en una película de M. Night Shyamalan.

La película cuenta la historia de un pueblo en el que se produce un suceso de lo más extraño. De la noche a la mañana desaparecen todos los alumnos de una misma clase. Todos ellos abandonaron su hogar a la misma hora, las 2:27, y la única persona que se mantiene del aula es la profesora, hacia la que comienzan a apuntar todas las miradas. En realidad, no todos han desaparecido, sino que uno solo ha conseguido a escapar a lo que parece una maldición o un gran secuestro. Mientras la policía comienza a investigar lo ocurrido, la profesora recibirá una gran presión por parte de los padres, a pesar de no ser responsable de lo ocurrido.

Julia Garner en 'Weapons'

“Todo lo que una buena película de terror debería hacer”

La actriz que está en boca de todos desde hace una semana gracias a Los 4 Fantásticos, Julia Garner, es la misma que da vida aquí a la profesora. La británica, que viene de interpretar la nueva versión de Silver Surfer en la película de Marvel y que está en vías de encarnar a Madonna en un biopic en torno a la cantante, es la actriz a la que se dirigen buena parte de las miradas, pero no todas. Weapons cuenta con otros dos rostros de sobra conocidos para los fans del Universo Cinematográfico Marvel: Josh Brolin, encargado de interpretar al villano Thanos, y Benedict Wong, el mítico ayudante del Doctor Strange y gran hechicero. Ambos interpretan a los padres de dos de los niños desaparecidos.

“Hace todo lo que una buena película de terror debe hacer... atrapa, confunde, aterroriza y provoca en igual medida, al tiempo que consigue entretener durante cada segundo de su duración” reza una de las críticas más destacadas de la película recogidas por Rotten Tomatoes, la web especializada en crítica de cine que ha encumbrado la película y que sirve de gran carta de presentación antes de su estreno en cines. Un estreno que llegará el próximo día 8 de agosto, para sembrar el caos, resolver todas las preguntas y, por supuesto, pegar algún que otro susto.