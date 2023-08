Madonna vuelve a España tras 8 años: de ‘Like a Virgin’ a ‘Give It 2 Me’, los éxitos que la convirtieron en la reina del pop

La reina del pop está de vuelta -si es que alguna vez se marchó- y está decida a revalidar su trono. Tras un episodio de salud que la obligó a ser ingresada en un hospital de Nueva York, Madonna ha confirmado las fechas de su gira europea que la traerá nuevamente a España, en concreto a Barcelona, tras ocho años sin tocar en el país. La irreverente artista, de 64 años, se subirá al escenario del Palau Sant Jordi los próximos 1 y 2 de noviembre y las entradas ya están agotadas.

La nueva gira mundial de Madonna, con la que recorrerá principalmente ciudades de Europa y Norteamérica, tiene como nombre The Celebration Tour, con la que la cantante hará un repaso de sus más de cuatro décadas de carrera. Aquí un recorrido por algunos de los grandes éxitos de este icono de la música.

Like a Virgen

Este tema fue el que la catapultó a la escena internacional. El primer sencillo de su álbum homónimo -el segundo de su carrera- vio la luz en noviembre de 1984 y puso a todo el mundo a cantar: “Como una virgen, tocada por la primera vez”. Madonna comenzaba a hacer gala de su rebeldía.

Material Girl

Madonna quiso emular a otro icono mundial en el videoclip de esta canción: Marilyn Monroe, en la mítica escena de Los caballeros la prefieren rubias. La letra de la canción habla directamente del materialismo y ya dejaba entrever que, con un estilo muy propio, la inminente reina del pop podía también hacer una crítica de nuestra sociedad a través de su arte.

Like a Prayer

Otro de los grandes éxitos incombustibles de la reina del pop. En esta canción, Madonna mezcló música góspel, rock y pop con una letra que incluía textos litúrgicos a los que les cambió el contexto. El tema fue aclamado tanto por el público como por la crítica.

Express Yourself

“¿Creéis en el amor?”, es la pregunta con la que Madonna interpela a todas las mujeres en el comienzo de esta canción. Puro empoderamiento femenino a finales de los ‘80, este tema se ha convertido en un himno por la igualdad de género, la lucha de las mujeres y también del colectivo LGTBI.

Vogue

Para este sencillo Madonna se inspiró en el baile de la cultura Ballroom que, en los años ‘80, surgió en Nueva York -más precisamente en Brooklyn- y cuyos pasos consistía en imitar las poses de las modelos que salían por entonces en la revista Vogue. La cantante exhibía así una gran habilidad de convertir un fenómeno del underground en un éxito mainstream.

Ray Of Light

Hacia 1998, cuando el título de reina del pop no era cuestionado por nadie, Madonna lanzó su séptimo álbum de estudio, Ray of Light, en el que destacaba la canción que le daba nombre al disco. La crítica elogió la voz e interpretación de la cantante en esta canción y no dudó en proclamarla como una de las mejores de su carrera hasta entonces.

Beautiful Stranger

Este single formó parte de la banda sonora de la segunda entrega de Austin Powers. Con este tema Madonna ganó el premio Grammy a la mejor canción escrita para medios audiovisuales y obtuvo una nominación a mejor canción original en los Globo de Oro.

Music

Lanzada a comienzos del nuevo milenio, Music seguramente sea una de las primeras canciones filtradas en internet antes de su lanzamiento oficial. Dance pop con estética country, este tema -que le dio nombre al octavo álbum de la cantante- encabezó las listas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia, entre otros países.

Hung Up

Este fue el primer sencillo de Confessions on a Dance Floor, álbum en el que Madonna combinó el electropop de los ‘80 con la música disco de los ‘70, y Hung Up es el ejemplo más evidente de esta mezcla de estilos. La canción fue un éxito comercial en todo el mundo y alcanzó el primer puesto en las lista de 41 países, lo que le valió un lugar en el Libro Guinness de los Récords.

Give It 2 Me

Incluido en el último disco hasta la fecha que la diva grabó junto a Warner Music, Hard Candy, en este tema, cuya letra según aseguró la cantante es autobiográfica, Madonna vuelve a ser provocativa. “No me detengas ahora, no necesito recuperar el aliento. Puedo seguir y seguir y seguir”, afirma la artista para que nadie dude que hay reinado para rato.

Seguir leyendo: