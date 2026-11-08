Un herido leve en Canarias y aviso Es-Alert en Castilla y León por el temporal: la borrasca Bruna dejará fuertes lluvias con tormentas a partir de este lunes

El Cabildo de Gran Canaria suspende las actividades y eventos este domingo por la borrasca Bruna. (Europa Press)

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La borrasca Bruna, situada en el Atlántico, ha provocado un herido leve en Canarias y la activación de un aviso Es-Alert en el sur de Ávila ante la previsión de lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el episodio tendrá uno de sus momentos más adversos el lunes.

Las primeras horas del episodio ya han dejado estragos en Canarias, donde el viento ha lanzado una silla que ha golpeado a una persona en Tenerife. También se han detectado la caída de árboles, desprendimiento y movimientos de objetos, así como el cierre de una carretera en La Gomera. Además, en el aeropuerto de La Palma, siete vuelos han tenido que desviarse.

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Tras su paso, el Gobierno canario ha rebajado a prealerta la situación por lluvia, tormenta y fenómenos costeros. Tras esa decisión, los cabildos de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han levantado las restricciones de movimiento que habían impuesto durante el episodio.

Tres ciudadanos afectados por la borrasca (Europa Press)

Ávila concentra la vigilancia ante el riesgo de inundaciones

La Junta de Castilla y León ha declarado la alerta meteorológica por riesgo de lluvias en toda la Comunidad a partir de las 14:00 horas del domingo 8 de noviembre. La llegada de la borrasca Bruna afecta a las nueve provincias, previéndose la mayor severidad en el oeste del Sistema Central y, de forma prioritaria, en el sur de la provincia de Ávila, donde se estiman acumulaciones superiores a los 200 l/m² en 72 horas. Asimismo, las precipitaciones inciden de manera destacada en la Cordillera Cantábrica en León y en la zona de Sanabria en Zamora.

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Ante el aviso meteorológico naranja en el sur de Ávila, se ha activado el plan INUNCYL en Situación 1. El Ejecutivo autonómico ha reforzado la capacidad operativa del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) y ha preactivado la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE). Además, se han emitido avisos preventivos y alertas masivas mediante el sistema ES-Alert a la población de 33 municipios abulenses, al tiempo que se ha desplegado material estratégico de intervención en puntos clave como Arenas de San Pedro, Cebreros, Ávila y Béjar.

El lunes aumentará la inestabilidad en el oeste peninsular

El informe meteorológico de la Aemet para los próximos días continúa señalando a las Canarias como uno de los focos de la borrasca. Asimismo, la agencia apunta al oeste peninsular que en los próximos días verán lluvias intensas, vientos fuertes y temporal marítimo de considerable magnitud. Se prevén chubascos persistentes, fuertes o muy fuertes y acompañados de tormentas, generando un riesgo notable de inundaciones locales y crecidas de ríos y barrancos.

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🌀 La borrasca Bruna, en el Atlántico, impulsa vientos húmedos, con lluvias abundantes este domingo y lunes en el oeste peninsular. ➡️ Entre martes y miércoles el paso de una pequeña baja de procedencia subtropical podría provocar precipitaciones intensas y vientos muy fuertes. https://t.co/4Om4m8ET6l — AEMET (@AEMET_Esp) November 8, 2026

El fenómeno, que comenzó durante la segunda mitad del domingo 8 de noviembre, se extenderá al menos hasta el miércoles 11 de noviembre. Las zonas más afectadas por precipitaciones abundantes corresponden a la vertiente atlántica: el suroeste peninsular, Galicia y el oeste de Castilla y León. Durante las primeras jornadas destacan acumulados de 40 a 60 mm en Huelva y Extremadura, así como de 80 a 100 mm al sur del Sistema Central.

Para el martes y el miércoles, los acumulados podrán alcanzar entre 120 y 150 mm en el Sistema Central occidental y norte de Extremadura, sumando a lo largo del episodio entre 200 y 300 mm al sur del Sistema Central y 100 y 200 mm en Andalucía occidental. En Canarias, la inestabilidad dejará acumulados superiores a 80-100 mm en La Palma y Tenerife (pudiendo superar los 150 mm localmente) y de 60 a 80 mm en La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

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Respecto al viento, se registrarán rachas superiores a 70 km/h en zonas elevadas, alcanzando entre 100 y 120 km/h en Picos de Europa y áreas montañosas del norte. Mientras que el estado del mar registrará olas de 5 a 6 metros en el litoral gallego y cercanas a 4 metros en Andalucía occidental. A partir del jueves se espera una paulatina remisión de las precipitaciones.