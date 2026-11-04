España

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

Con la bajada de temperaturas, miles de familias han sacado sus abrigos y edredones y ahora se plantean encender las calefacciones

Una mujer de perfil pulsa un termostato digital en la pared que marca 21 grados junto a un radiador blanco y un gran ventanal.
Una mujer ajusta el termostato digital de un salón a 21 grados centígrados junto a un radiador durante una jornada fría de invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ya hemos tenido que sacar los abrigos del armario y muchos tienen el edredón en la cama desde hace semanas. Aunque el calor se resiste cada vez más a marcharse, por fin estamos empezando a sentir ese aire fresco tan característico de la última fase otoñal que poco a poco descenderá la temperatura media en la península.

Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de familias se plantean la mejor manera de mantener su hogar cálido sin disparar la factura energética. Una creencia popular muy extendida sostiene que dejar la calefacción encendida a una temperatura baja durante todo el día y la noche resulta más económico que encenderla y apagarla según la necesidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las evidencias técnicas demuestran que esta práctica habitual no es siempre la más adecuada para el bolsillo. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recuerda que la edificación representa el 30% del consumo total de energía en España. Por ello, adoptar hábitos eficientes en el uso de los sistemas térmicos acaba siendo crucial para reducir el gasto energético nacional.

Un radiador blanco fijado a la pared bajo una repisa con plantas y un libro, con un gato que duerme en el suelo de madera.
Un radiador blanco permanece instalado bajo una ventana en una sala de estar donde descansa un gato en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encendido de la calefacción depende del aislamiento de tu vivienda

La entidad española señala que una temperatura de 21 ºC, acompañada de ropa adecuada en el propio inmueble, es plenamente suficiente para garantizar el confort durante el día. Asimismo, se recomienda apagar la calefacción mientras se duerme y ventilar la casa por la mañana, cerrando las ventanas antes de volver a encenderla. En invierno, basta con abrir las ventanas pocos minutos para renovar el aire sin perder calor y aprovechar la luz solar. Mientras que durante la noche, cerrar persianas y cortinas contribuye a prevenir fugas térmicas significativas.

PUBLICIDAD

Pero si hablamos de la eficiencia del sistema de calefacción, debes saber que el IDAE subraya que lo recomendable es ajustar el encendido al horario real de ocupación y apagar el equipo por la noche es más eficiente que mantenerlo encendido ininterrumpidamente a una baja temperatura. Asimismo, el organismo explica que, al estar en la cama y arropado, una temperatura de entre 15 ºC y 17 ºC resulta adecuada para descansar confortablemente.

No obstante, dejar la calefacción encendida de noche a 15-17 ºC solo estaría justificado en viviendas con un aislamiento muy deficiente que experimenten grandes pérdidas de calor. Además, los expertos advierten de que cada grado centígrado que se incrementa la temperatura en un inmueble eleva el consumo energético, el coste económico y las emisiones en torno a un 7%.

Una mujer está esperando a que el radiador emita calor (Freepik)
Una mujer está esperando a que el radiador emita calor (Freepik)

Aun así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que poner la calefacción al mínimo no es sinónimo de poco consumo. Y es que, aunque durante el día mantienes la temperatura en 21 grados y por la noche la bajas hasta los 15 ºC, podrás observar una reducción del 8% en tu factura. Pero, si en lugar de eso, la mantienes apagada durante toda la noche, podrás notar un ahorro del 67%. También enfatiza la importancia de complementar el control del termostato con un correcto aislamiento en puertas y ventanas. En conclusión, apagar la calefacción de noche y programar su uso según las necesidades reales es la estrategia más eficaz para ahorrar.

Junto a estas pautas operativas, la guía del IDAE aconseja incorporar equipamientos de control de temperatura. Según la institución, se pueden instalar válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables para obtener un ahorro energético de entre el 8% y el 13%. También se aconseja purgar los radiadores una vez al año al arrancar la temporada, evitar cubrirlos con objetos que obstaculicen la difusión del calor y realizar un adecuado mantenimiento de la caldera.

Temas Relacionados

TemperaturaTiempo en EspañaClimaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa conquistando a la crítica y al público desde su estreno mundial en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 12.15 horas de este miércoles en el paraje de El Salobrar

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Los viajes de diez días incluyen alojamiento, pensión completa y tratamientos termales desde 322 euros a 477 euros por persona

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Juan José López, traumatólogo: “El 80% de las lesiones de menisco no se operan”

El especialista explica que no siempre es necesario llegar al quirófano ante una lesión

Juan José López, traumatólogo: “El 80% de las lesiones de menisco no se operan”

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

ECONOMÍA

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions