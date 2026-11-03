Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 4 de noviembre: la inesperada marcha de Casilda, la negativa de Pía y una dolorosa despedida para Cristóbal

Alonso y Casilda en 'La Promesa' (RTVE).

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La atmósfera en La Promesa se vuelve cada vez más asfixiante y el capítulo de este miércoles, 4 de noviembre, promete marcar un antes y un después en varias de las tramas clave de la serie diaria de La 1. Tras semanas acumulando sospechas y tensiones en todos los rincones del palacio, la jornada estará definida por despedidas imprevistas, fracturas familiares y una creciente desesperación entre los protagonistas. Tanto en las estancias nobles como en la zona de servicio, los acontecimientos se precipitan, obligando a los personajes a tomar decisiones al límite.

El núcleo emocional del episodio gira en torno a la incansable búsqueda de justicia por la muerte de Jana. Curro y Manuel, cada vez más convencidos de que necesitan el testimonio de Pía para destapar lo sucedido, se topan con un muro infranqueable ante la negativa de la antigua doncella a regresar. Esta encrucijada se cruza además con un momento crítico en la planta noble: la marcha de Casilda deja a Jacobo en una posición insostenible respecto a su boda con Martina, al tiempo que Cristóbal recibe una noticia devastadora sobre su madre que deja temporalmente descabezado al servicio del palacio.

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Para terminar de complicar el panorama, las intrigas económicas y los enfrentamientos personales estallan sin filtro. Lorenzo comprueba que sus métodos de coacción con el fraude de las licencias ya no pasan desapercibidos, mientras en las cocinas se desata una auténtica guerra psicológica entre Petra y su hermana Tomasa. Una entrega trepidante que reconfigura las alianzas y prepara el terreno para un final de semana de máxima intensidad.

El capítulo 940 al detalle

La gran sorpresa en la zona noble llega de la mano de Casilda. La duquesa de Monteclaro anuncia inesperadamente que pone fin a su estancia en La Promesa y prepara su partida. Sin embargo, su despedida no implica que haya suavizado su criterio: antes de marcharse, comparte un encuentro a solas con su hijo Jacobo para recordarle que sigue considerando que Martina no es la mujer adecuada para él. Pese a sus reticencias sobre la joven, Casilda le exige que no demore más el enlace y fije la boda cuanto antes, dejando al muchacho en una encrucijada moral y con la cuestión completamente abierta.

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En la planta de servicio, la tristeza se apodera de Cristóbal. El mayordomo recibe un aviso urgente y alarmante sobre el delicado estado de salud de su madre, que se encuentra al borde de la muerte. Sin tiempo que perder y con la necesidad imperiosa de acudir a su lado para despedirse, solicita permiso inmediato para ausentarse y abandona a toda prisa el palacio, dejando a Teresa al mando de la gestión cotidiana de las tareas.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Por su parte, Curro no oculta su frustración al confesar a Manuel que su segundo intento por convencer a Pía ha resultado un fracaso absoluto. La señora Adarre se resiste en rotundo a volver a pisar La Promesa. Ante este bloqueo, es Ángela quien da un paso al frente y visita personalmente a Pía, advirtiéndole con determinación de que irá a verla a diario si es preciso hasta que recapacite. Esta presión empuja a Pía a citar de nuevo a Curro, pero solo para rogarle que la deje en paz y deje de buscarla. Desesperado, el joven le suplica que comprenda que deben colaborar por la memoria de Jana y que su silencio impide aclarar qué le ocurrió a su hermana.

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En paralelo, Lorenzo vuelve a acorralar a Ciro para impedir que se retire de la estafa de las licencias, amenazándole con ser él mismo quien destape la verdad ante Manuel si decide echarse atrás. Lo que el capitán no espera es la tajante intervención de Máximo: el duque de Buenaventura descubre la jugada y califica de despreciable que Lorenzo esté traicionando de esa forma a su propio sobrino, abriendo la puerta a delatarlo de inmediato. Mientras tanto, en las cocinas, Tomasa exige a Petra que deje de advertir a las cocineras sobre sus verdaderas intenciones. Ante la negativa de Petra a guardar silencio, Tomasa contraataca acusándola en público de haberla maltratado en el pasado; una dura revelación con la que logra que Simona y Candela se pongan de su lado, aislando por completo a la señora Arcos.

Lo que pasará el resto de la semana en ‘La Promesa’

Las consecuencias de lo ocurrido el miércoles sacudirán los capítulos del jueves 5 y viernes 6 de noviembre, consolidando un cierre de semana repleto de giros decisivos. El pulso entre Máximo y Lorenzo escalará hasta niveles insospechados: el duque amenazará con desenmascarar sus negocios sucios durante una cena familiar frente a Manuel, lo que llevará al capitán a contraatacar amenazando con airear oscuros episodios del pasado de Máximo ante su propia hija, Ángela.

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La Promesa: Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. (RTVE)

Finalmente, la recta final de la semana desvelará las trampas del pasado: Ricardo confesará a Alonso que Julio estuvo detrás del sabotaje de la boda manipulando los vinos, las viandas y las tarjetas de los invitados. Una revelación que el marqués trasladará a Máximo, mientras Alonso busca explicaciones en Jacobo para averiguar qué sucede realmente entre él y Martina, y Julieta contempla con honda preocupación el progresivo distanciamiento de Manuel.