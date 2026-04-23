Urtasun afirma que el Cervantes de Celorio recuerda "la historia común" de México y España: "Siempre estaremos en deuda"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado en el acto de entrega del Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio, que el galardón es un recordatorio "vivo" y un "homenaje" a la generación de españoles exiliados en México, responsables de la "historia común de México y España".

"Este premio Cervantes es, por ello, un recordatorio vivo y un homenaje a aquella generación fulgurante de la historia común de México y España, con la que siempre estaremos en deuda", ha señalado Urtasun.

El ministro ha retrocedido hasta el año 1937, fecha en la que el barco 'Mexique' llegó al puerto de Veracruz (México), procedente de Burdeos, con 456 niñas y niños, de entre 5 y 12 años la mayoría, que "huían del horror de la guerra" y que fueron definidos como 'Los niños de Morelia', los primeros "refugiados españoles acogidos por el Gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas".

"Una travesía aciaga, la suya, que inauguraba la gran lección de solidaridad y humanidad que el pueblo mexicano le dio entonces al mundo y que este país nunca olvidará", ha señalado Urtasun, que ha citado la obra 'Memorias de España 1937', de Elena Garro, en la que relata su encuentro con Luis Cernuda, poeta "emblema" del exiliado en México.

"Aquel poeta, separado del mundo -según Garro- por una cortina invisible, también dejaría por escrito su personal recuerdo de 1937. Se lo leo: 'La muerte trágica de Lorca no se apartaba de mi mente. En las noches del invierno de 1936 a 1937, oyendo el cañoneo en la Ciudad Universitaria, en Madrid, leía a Leopardi. La guerra, una vez más, destructiva e injusta, enfrentada a la poesía, tratando de arrebatarnos el futuro", ha remarcado Urtasun.

El ministro ha defendido que, además, el Premio Cervantes a Celorio también pone de manifiesto los "logros y conquistas de la universidad pública", en alusión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue para Celorio un "parteaguas" de su existencia, además de recordar que estuvo sobrecogido por la "grandeza" de la Biblioteca Central de la UNAM.

"Una casa infinita, diversa y vibrante, habitada por los grandes nombres de nuestro exilio. El propio Celorio los recuerda, y nosotros con él, en una letanía a la memoria debida: Luis Rius, Wenceslao Roces, José Gaos, Juan Rejano, Adolfo Sánchez Vázquez, Juan Antonio Ortega y Medina, Carlos Bosch, Gloria Caballero, Ramón Xirau o Arturo Souto, profesores de aquella Facultad de Filosofía y Letras", ha destacado.

Al respecto, el titular de Cultura ha citado las palabras de Celorio en las que dice que su maestro fue "el exilio español republicano". "'Estos maestros nos formaron: nos enseñaron a estudiar, a pensar, a ser nosotros mismos. Nos dieron rigor, pasión por el estudio, amor a la palabra, apertura de pensamiento, capacidad crítica, tolerancia. Si alguien me preguntara quién fue mi maestro, respondería sin titubeos que el exilio español republicano', recordará a menudo nuestro escritor", ha señalado Urtasun.

El ministro ha añadido que se necesita "más que nunca" la plena autonomía de las universidades públicas y su criterio científico. "Una universidad cuidada y respetada es el rostro de un país y el mayor de nuestros tesoros", ha remarcado.

AFIRMA QUE LA OBRA DE CELORIO SALDA "DEUDAS CON LA MEMORIA"

Por otro lado, ha asegurado que la trayectoria de Celorio habla tanto de lo leído como de lo vivido. "Novelas, ensayos, crónicas y volúmenes biográficos en los que la existencia adquiere la forma misma de la escritura. Con idénticos perfiles y temblores", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que el texto "magmático" de Celorio se nutre de la memoria íntima de su linaje familiar, de Asturias a Cuba, de la mirada del joven y del niño, de las casas y ciudades habitadas, y de la historia de México y del pueblo mexicano, "que hasta ahora, ha honrado este Premio Cervantes con los nombres de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso".

En su discurso, Urtasun ha mencionado la obra 'Los apóstatas' en la que el galardonado afirma que la novela "es un género que soporta todas las promiscuidades". "Es el género de géneros, capaz de acoger por igual la expresión lírica, el diálogo dramático, la crónica, el ensayo, la memoria o las reflexiones literarias", ha asegurado.

"La creación de Gonzalo Celorio es un ejercicio de libre albedrío, de impureza, de vértigo. Saldando sus deudas con la memoria y con el tiempo, pero sin afán de demostrar nada. Con más dudas melancólicas que certezas absolutas", ha sostenido.

Por último, Urtasun ha cerrado su intervención asegurando que la obra de Celorio es "un ensayo literario sobre la vida" y ha destacado que en sus libros se abrazan, "en un escorzo imposible", 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, y 'La vida es un sueño', de Benny Moré.

"Si la vida concediese ensayos, o prórrogas, o segundas oportunidades, esa pausa sería, con seguridad, la literatura y los frutos que ahora festejamos. Todo lo que hay entre un auto sacramental y un bolero, entre el ansia mística y barroca de Sor Juana y el lamento de una noche criolla, en la voz de Toña La Negra. Ese es el vastísimo legado de Gonzalo Celorio Blasco", ha apostillado.