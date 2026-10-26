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Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Pablo Motos recibirá a Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody en cuatro noches que combinarán actualidad, cine y música

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)
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El Hormiguero ya tiene preparada su agenda para la semana del lunes 26 al jueves 29 de octubre. El programa de Antena 3 vuelve a apostar por una combinación de actualidad, ficción y música con cinco invitados que pasarán por el plató de Pablo Motos para hablar de sus proyectos y repasar los asuntos que marcan sus respectivas agendas.

La semana comenzará con la visita del presidente de Ceuta y terminará con Melody, que acudirá para presentar su nuevo sencillo.

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La lista oficial se ha dado a conocer durante la emisión del espacio, que mantiene su cita de lunes a jueves en el access prime time. Entre los nombres confirmados figuran también dos actores que presentarán su próxima película y Dani Martín, que regresará al programa para hablar de su gira y de un nuevo lanzamiento en directo.

Lunes 26: Juan Jesús Vivas habla de la situación de Ceuta

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en ‘El Hormiguero’ sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria: “No se hizo caso al CNI”. (@El_Hormiguero/X)
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en ‘El Hormiguero’ sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria: “No se hizo caso al CNI”. (@El_Hormiguero/X)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, abrirá la semana en un contexto especialmente sensible para la ciudad. Su visita permitirá abordar la situación migratoria y las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, así como la gestión de una crisis que ha situado a Ceuta en el centro de la actualidad.

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Vivas ya ha pasado anteriormente por el espacio de Antena 3, donde habló de la posibilidad de que se repitiera una situación similar. Su entrevista con Pablo Motos servirá para repasar los principales desafíos de la ciudad y conocer su valoración de los acontecimientos más recientes.

Martes 27: Patrick Criado y Andrea Ros presentan ‘Karateca’

Patrick Criado y Andrea Ros. (antena3.com)
Patrick Criado y Andrea Ros. (antena3.com)

El cine tomará el relevo el martes con Patrick Criado y Andrea Ros. Los intérpretes acudirán juntos al programa para presentar Karateca, una película inspirada en la trayectoria de Sandra Sánchez, campeona olímpica española de kárate. La cinta llegará a las salas el viernes 30 de octubre, por lo que la visita coincidirá con el inicio de su promoción.

Ambos actores tendrán ocasión de hablar del proyecto, de su experiencia durante el rodaje y de la historia de esfuerzo y superación que vertebra la película.

Miércoles 28: Dani Martín regresa con su gira y nuevo disco en directo

Dani Martín en uno de sus conciertos de 2026. (Europa Press)
Dani Martín en uno de sus conciertos de 2026. (Europa Press)

La música será protagonista el miércoles gracias a Dani Martín. El cantante madrileño visitará de nuevo a Pablo Motos para repasar el recorrido de su gira 25 Pts años, con la que ha actuado en España y Latinoamérica.

También hablará del lanzamiento físico de 10 Noches en Madrid – 25 pts años (en directo), un trabajo vinculado a sus conciertos en la capital y a la conexión que mantiene con sus seguidores después de más de dos décadas de carrera.

Jueves 29: Melody presenta ‘El Huracán’

En el programa, Melody confesó que Eurovisión fue más duro para ella que ‘El Desafío’
La cantante anunció que prepara un nuevo disco y una gala musical internacional (El Hormiguero)

Melody cerrará la semana con El Huracán, su nuevo sencillo, publicado el viernes 23 de octubre. La artista malagueña aprovechará su visita para hablar de este lanzamiento y de la gira con la que está recorriendo el país.

Todo estos se podrá ver en su horario de habitual, de lunes a jueves en Antena 3, dentro del access prime time. La próxima semana combinará actualidad política, cine y música con una agenda que llevará a cinco protagonistas de distintos ámbitos al plató de Pablo Motos.

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