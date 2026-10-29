Francesc Clavé, psicólogo forense: “Hay cuatro tipos de personas que deberías echar de tu vida”

Silueta de un títere. (Magnific)

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El entorno y la gente de nuestro círculo cercano influyen mucho más en nuestro bienestar de lo que pensamos. Las personas con las que compartimos nuestra rutina pueden convertirse en un gran apoyo en los momentos difíciles y ser nuestros confidentes.

Sin embargo, también pueden tener un impacto negativo en nuestras vidas. Hay relaciones que, lejos de ayudarnos a crecer, nos generan inseguridad, nos restan energía o terminan influyendo en nuestra propia autoestima. A veces, estas actitudes van apareciendo con el tiempo y no las detectamos o no somos conscientes del daño que pueden llegar a hacernos, especialmente cuando proceden de personas a las que queremos.

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Por eso, aprender a identificar qué personas nos hacen bien y cuáles nos perjudican es fundamental para cuidar nuestro bienestar emocional. En este sentido, Francesc Clavé, psicólogo forense, señala algunas actitudes y perfiles de los que conviene tomar distancia.

Cuatro tipos de persona que debes evitar

El primer tipo de personas al que hace referencia es el de las que denomina eternos victimistas. “Seguramente te suena muy familiar. Es esa persona que nunca se responsabiliza de sus acciones y que siempre culpa a los demás de todo lo que le sucede”, afirma en uno de los últimos vídeos de su cuenta de TikTok (@francesc.clave).

En estos casos, explica el especialista, la falta de responsabilidad es una de las principales señales de alerta. Cuando algo sale mal, estas personas tienden a buscar un culpable en lugar de reconocer sus errores y asumir las consecuencias. Esta actitud puede acabar desgastando a quienes tienen cerca, especialmente si terminan cargando con responsabilidades que no les corresponden.

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El segundo perfil es el de las personas que no se alegran por tus éxitos. Francesc describe a quienes, en lugar de celebrar las buenas noticias de los demás, buscan la manera de restarles importancia o destacar algún aspecto negativo.

En otras ocasiones, ni siquiera dejan que la conversación gire en torno a los logros ajenos. Cambian de tema para hablar de sí mismos y recuperar el protagonismo. Detrás de estos comportamientos, señala el psicólogo forense, está la dificultad para aceptar que otra persona destaque más que ellos.

#psicologia #relaciones #tiposdepersonas #saludmental ♬ sonido original - Francesc Clavé @francesc.clave No todas las personas que nos hacen sentir mal lo hacen de la misma manera. Hay quienes viven instalados en el papel de víctima, quienes responsabilizan constantemente a sus ex, quienes necesitan controlar y manipular y quienes directamente no respetan tus límites. Reconocer estos patrones no significa etiquetar a nadie, pero sí puede ayudarte a entender mejor ciertas dinámicas y, sobre todo, a detectar cuándo una relación empieza a afectar a tu bienestar. Porque entender lo que está pasando también es una forma de protegerte. 🧠 ¿Con cuál de estos perfiles te has encontrado alguna vez? Te leo en comentarios. #victimas

El tercer tipo al que hace referencia es el manipulador, un perfil que utiliza la culpa para conseguir lo que quiere. En estos casos, la persona puede hacer que los demás se sientan responsables de sus emociones o de situaciones que no dependen de ellos, hasta el punto de que terminen cuestionando sus propias decisiones.

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No obstante, Francesc establece una diferencia importante: no es lo mismo manipular de manera inconsciente en un momento determinado que hacerlo deliberadamente para perjudicar a alguien. La señal de alarma aparece cuando este comportamiento se convierte en una forma habitual de relacionarse y busca que la otra persona dude de su propia percepción. De esta manera, quien sufre la manipulación puede acabar creyendo que el problema está en él, aunque la situación tenga otro origen.

Por último, el especialista señala a las personas que no respetan los límites de los demás. Se trata de quienes insisten una y otra vez a pesar de haber recibido una negativa, invaden el espacio personal o intentan imponer sus decisiones. No respetan el tiempo ni las necesidades ajenas y actúan como si sus deseos estuvieran por encima de los de los demás.

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Para Francesc, esta actitud refleja una falta de respeto hacia la otra persona. Decir que no, expresar una preferencia o decidir dejar de hacer algo son formas de ejercer la propia autonomía. Cuando alguien ignora sistemáticamente esas decisiones, la relación puede convertirse en una fuente de malestar. Por ello, el psicólogo forense considera que quienes no respetan los límites no deberían formar parte del entorno cercano.