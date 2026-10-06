La película que ha visto en el cine la infanta Elena en la que ha coincidido con su excuñado, Álvaro de Marichalar

La infanta Elena y Álvaro de Marichalar en el estreno de la nueva película de José Mota, 'Arriba tutto'. (Europa Press)

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La infanta Elena vivió este lunes uno de esos días que empiezan con agenda institucional y acaban con una sorpresa que nadie tenía en el guion. Por la mañana, compromiso social en Zaragoza; por la tarde, cine en Madrid. Y en la capital, una coincidencia que levantó más de una ceja: su excuñado, Álvaro de Marichalar, también estaba allí, en el estreno de Arriba Tutto, la primera película dirigida por José Mota.

Elena arrancó la jornada en Aragón, donde presentó el autobús inclusivo “Cambia el filtro”, una iniciativa de la Fundación Mapfre y ATADES que recorrerá 20 ciudades españolas para promover una mirada más humana hacia la discapacidad y las enfermedades raras. La infanta, que lleva casi dos décadas dedicada a proyectos sociales, se implicó personalmente en la inauguración. Su mensaje fue claro y directo: mirar más allá de los prejuicios para descubrir el talento y las capacidades que muchas veces pasan desapercibidas.

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La presentación fue breve, porque Elena tenía otro compromiso marcado en rojo en su agenda. Sin pasar por casa, regresó a Madrid y se dirigió directamente al cine Capitol, donde José Mota celebraba la premiere de su ópera prima. La infanta llegó sin cambiarse de ropa, con la misma chaqueta de cuadros rosas y blancos que había lucido en Zaragoza, una prenda llamativa que hacía difícil que pasara inadvertida… aunque su intención era precisamente la contraria.

La infanta Elena en el estreno de la nueva película de José Mota, 'Arriba tutto'. (Europa Press)

La alfombra del estreno estaba repleta de rostros conocidos: Los Chunguitos, Rozalén, Enrique Ponce, Bigote Arrocet, además de diferentes humoristas, actores y cantantes. un desfile interminable. Entre ellos, uno que llamó especialmente la atención: Álvaro de Marichalar, excuñado de Elena y habitual en eventos públicos. La coincidencia era inevitable y, como era de esperar, los periodistas quisieron saber si se habían saludado.

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Elena, fiel a su estilo, evitó responder a cualquier pregunta. No posó en el photocall, no atendió a los medios y se mantuvo en un segundo plano. Solo unos pocos reporteros se dieron cuenta de que estaba allí. Si hubo saludo entre ambos, ocurrió dentro de la sala, lejos de las cámaras y de los titulares que habría generado un encuentro público. La infanta acudió al estreno exclusivamente para apoyar a José Mota, sin intención de convertirse en protagonista de la noche.

Álvaro de Marichalar en el estreno de la nueva película de José Mota, 'Arriba tutto'. (Europa Press)

Su presencia, sin embargo, terminó siendo uno de los detalles más comentados del evento. No es habitual verla en estrenos cinematográficos, y menos aún coincidiendo con alguien que formó parte de su vida familiar durante años. Pero Elena se mantuvo fiel a su discreción: entró sin hacer ruido, evitó las fotos y disfrutó de la película como una espectadora más.

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El lunes dejó una imagen clara de cómo la infanta combina su compromiso social con su vida personal. Por la mañana, impulsó un proyecto que busca transformar la mirada hacia la discapacidad; por la tarde, acompañó a un amigo en un momento clave de su carrera. Y aunque intentó pasar desapercibida, la casualidad, y la presencia de Marichalar, terminó situándola en el centro de la atención mediática.