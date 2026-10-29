La llegada de vientos húmedos dejará lluvias y chubascos a partir de este viernes: la Aemet pronostica tiempo inestable en estas zonas

Una persona en bici se protege de la lluvia en Barcelona. (Toni Albir/EFE)

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España amanece este jueves sin ningún aviso meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, en general, los próximos días serán de tiempo estable, sin precipitaciones en la mayor parte del territorio. Esto, sin embargo, no durará mucho tiempo en todas las regiones.

La llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo a la fachada oriental peninsular y a las islas Baleares dejarán lluvias en estas zonas. De cara al fin de semana, además, podrán ser “persistentes y dejar acumulaciones significativas”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

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Este jueves 29 de octubre, así, estará protagonizado por la ausencia de lluvias, a excepción de alguna precipitación débil en las costas del sureste peninsular y en Baleares. Este día, además, se espera que sople viento del levante fuerte en el Estrecho.

Con respecto a las temperaturas, en el extremo norte se experimentarán ascensos, mientras que en el resto del país no se producirán grandes cambios. Así se mantendrá en los próximos días, con valores superiores a los normales para esta época del año en buena parte del territorio, sobre todo los diurnas; los nocturnos serán más propios de estas fechas.

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Cielos despejados en el País Vasco. (Luis Tejido/EFE)

Lluvias y chubascos en el este y sur peninsular

El viernes continuaremos con predominio de altas presiones, pero ya se experimentará un cambio del patrón atmosférico. El centro del anticiclón se irá desplazando hacia las islas Británicas y, desde su posición, favorecerá la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo.

Así, en las costas catalana y valenciana, al igual que en la islas Baleares, se podrán producir lluvias y chubascos. Este día en general serán dispersos, según ha señalado la Aemet.

El viernes, además, las temperaturas nocturnas subirán ligeramente y bajarán las diurnas en el norte, mientras que en el resto no se esperarán cambios. “Se superarán los 20 grados en buena parte del centro, este y sur de la península y en Baleares. Y Sevilla podría rozar de nuevo los 30 grados”.

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Esta llegada de vientos húmedos se reforzará a partir del sábado 32 de octubre. Por ello, en el este de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia, en la provincia de Almería, en el sur de Andalucía y en las islas Baleares se esperan precipitaciones persistentes.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

“Todavía hay incertidumbre, pero los mayores acumulados este día, el sábado, se podrán producir en la Comunidad Valenciana, especialmente en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante”. El domingo podrían continuar, al igual que el lunes, aunque ya en menor medida. Sin embargo, la incertidumbre aumenta en estos casos.

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“En el resto del territorio no habrá precipitaciones y las temperaturas bajarán ligeramente en el norte y este de la península”, ha explicado Del Campo. “No obstante, seguirán los valores diurnos por encima de los propios para esta época del año, sobre todo en el oeste peninsular, donde podrán estar hasta unos 5 grados por encima de lo normal”.

Con respecto a las islas Canarias, el resto de la semana predominarán los intervalos nubosos y se producirán lluvias dispersas en las islas más montañosas, “precipitaciones que podrían ser en forma de chubasco, principalmente a partir del mediodía”. Las temperaturas no variarán demasiado, con mínimas de entre 20 y 22 grados y máximas de entre 25 y 27 en zonas costeras.

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