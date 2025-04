Viggo Mortensen, uno de los afectados por el apagón en los trenes: “La gente tuvo mucha paciencia, pero para la próxima hay que mejorar la comunicación”

Situación de colapso en la estación de Sants (Barcelona) 24 horas después del gran apagón en España. (Vídeo: Marilyn Corrales)

Las crisis globales tienen algo y es que afectan a todos por igual, ya sea un ciudadano de a pie o el mismísimo capitán de los Pueblos Libres y posterior rey de Gondor Arnor. En el caso del apagón que ha sufrido la península ibérica en el día de ayer no ha sido distinto, y uno de los afectados ha sido nada menos que Viggo Mortensen, el actor argentino conocido principalmente por dar vida a Aragorn en la saga de El señor de los anillos.

Mortensen ha sido visto en la estación Sants de Barcelona cuando permanecía esperando a que se reanude el servicio para coger un tren a Madrid que tendría que haber tomado en el día de ayer. “Como todos, en esperando salir hoy en vez de ayer”, reconocía el intérprete al micrófono de Cadena Ser, que se ha topado con él en medio de la cobertura por los retrasos de trenes y demás vías de comunicación en este momento. Como él, miles de personas han quedado varados en la estación desde ayer, a la espera de que se reanude el servicio y puedan emprender sus respectivos viajes de regreso, mientras Adif y RENFE han anunciado que se está trabajando en ello.

“Me he quedado tirado como muchos, pero la gente la verdad que ha mostrado mucha paciencia. Lo único, que hemos estado muchas horas fuera de estas puertas, parece que por la radio se estaba contando que no iban a salir los trenes pero a nosotros no nos dijeron nada. Había policía y demás gente que nos podía haber dicho algo, que aquí había gente mayor, niños, perros...”, señalaba el actor y director de 66 años, que aprovechaba para llamar a la reflexión sobre este último aspecto: “Creo que para la próxima una de las lecciones es la mejoría de comunicación para la gente”.

Un experto en los momentos más difíciles

La de Mortensen no es la única de las reacciones de calma y templanza ante este suceso, que afortunadamente ha transcurrido sin males mayores a pesar de haber afectado a buena parte de la población. No obstante, en el caso del actor es especialmente curioso, ya que no es la primera vez que se ve en una situación de este tipo, o al menos no lo es si contamos las veces que lo ha sufrido en la pantalla. Por suerte o por desgracia, al actor ya le ha tocado vivir una situación similar en alguna otra ocasión.

Más allá de sus aventuras como el valiente espadachín Aragorn durante la Guerra del Anillo, donde ha sufrido el sitio del Abismo de Helm o la batalla de Mordor frente al ejército de Sauron, Mortensen comenzó en el cine con varias películas relacionadas con accidentes, catástrofes, amenazas de guerras e incluso algún que otro suceso paranormal como el que narraba Ángeles y demonios (The Prophecy), pero también la guerra nuclear Marea roja o sobre todo el desastre de Daylight (Pánico en el túnel), en la que daba vida a un personaje atrapado también, en esta ocasión en un túnel que conecta la isla de Manhattan con el resto, teniendo que esperar al rescate del exjefe de servicios médicos Kit Laura (Sylvester Stallone). Parece que en la realidad Mortensen ha demostrado tanto aplomo, coraje y paciencia como en la pantalla, y además ha regalado una gran lección para todos en caso de que algo así vuelve a ocurrir.