Si te ha gustado ‘Wildwood’, no te puedes perder esta otra aventura animada con la que empezó su estudio: perfecta para ver en Halloween

Imagen de 'Los mundos de Coraline'

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Wildwood ha llegado por fin a las salas de cine tras años de espera, devolviendo a LAIKA al primer plano de la animación con una epopeya de fantasía oscura en stop motion. Pero quienes se hayan dejado seducir por su bosque encantado, sus criaturas inquietantes y su mezcla de aventura infantil y amenaza adulta tienen una cita obligada con la película que lo empezó todo: Los mundos de Coraline (Coraline, 2009), disponible ahora mismo en Movistar Plus+ y perfecta para Halloween.

Dirigida por Travis Knight y escrita por Chris Butler, Wildwood adapta la novela de Colin Meloy y Carson Ellis y narra el periplo de Prue McKeel, una adolescente que se adentra en un bosque mágico a las afueras de Portland para rescatar a su hermano pequeño, secuestrado por unos cuervos. En ese territorio oculto conviven animales que hablan, humanos y una guerra capaz de decidir el destino de todos. La cinta es el sexto largometraje de LAIKA y su primer estreno en siete años. Además, supone un salto arriesgado para el estudio: es su primera película clasificada PG-13 en Estados Unidos —no recomendada para menores de doce años en España—, lo que confirma su vocación de hacer animación para públicos que no temen la oscuridad.

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Su llegada a los cines ha tenido también un peso simbólico. Tras un desarrollo que se prolongó durante más de una década, la película abrió en más de 2.900 salas norteamericanas y debutó en tercera posición de la taquilla doméstica con unos 11,6 millones de dólares, a los que se sumaron ingresos internacionales en sus primeros días. Antes de Wildwood, antes de El alucinante mundo de Norman y antes de Kubo y las dos cuerdas mágicas, LAIKA debutó con Los mundos de Coraline. Estrenada el 6 de febrero de 2009, fue la primera película animada del estudio -primero habían estrenado La novia cadáver de Tim Burton en colaboración con Warner Bros y sentó las bases de su identidad: fantasía oscura, personajes frágiles pero valientes, mundos paralelos y una factura artesanal obsesiva.

Wildwood presenta su nuevo tráiler.

Perfecta para Halloween

La película fue adaptada y dirigida por Henry Selick, responsable también de Pesadilla antes de Navidad, a partir de la novela de Neil Gaiman. Su protagonista es Coraline Jones, una niña de once años —con la voz de Dakota Fanning— que se muda con sus padres a una vieja casa y descubre una puerta secreta que da acceso a un mundo aparentemente mejor que el suyo. Allí la esperan una “Otra Madre” y un “Otro Padre” más atentos y complacientes que sus padres reales. El problema es evidente desde el primer vistazo: ambos tienen botones cosidos en lugar de ojos. Lo que comienza como un paraíso a medida se convierte en una trampa, cuando la Otra Madre exige a Coraline que acepte también botones en los ojos para poder quedarse allí para siempre.

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Los mundos de Coraline funciona como una película de Halloween porque no necesita monstruos gigantes ni sustos baratos para inquietar. Su terror nace de lo doméstico: una casa vieja, una puerta prohibida, unos padres distantes y una versión idealizada de la familia que esconde algo profundamente siniestro. La Otra Madre, conocida como la Beldam, es uno de los villanos más memorables de la animación contemporánea. Tras su fachada maternal se esconde una criatura arácnida y depredadora que intenta atrapar a Coraline y consumir su alma, un giro que convierte el relato en una fábula sobre la manipulación, el deseo y el valor de aceptar la vida imperfecta que uno tiene.

Aun así, no es una película exclusivamente terrorífica. Es una aventura de crecimiento con humor, ingenio y una heroína memorable: Coraline no espera a ser rescatada, sino que enfrenta a la Beldam con astucia, valentía y la ayuda de un gato sarcástico. Esa combinación de encanto, melancolía y escalofrío explica por qué la cinta se ha convertido en un clásico de culto para la temporada de Halloween. La buena noticia para quienes quieran completar el doble programa tras ver Wildwood es que Los mundos de Coraline está disponible en streaming en Movistar Plus+, dentro de su catálogo de cine y series. La película fue nominada al Óscar, al Globo de Oro y al BAFTA a la mejor película de animación, y sigue siendo una de las obras más reconocibles del estudio. Su mezcla de ternura, crueldad y belleza visual explica que, más de quince años después, siga resistiendo como una experiencia única.

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Artesanía que sigue deslumbrando

Como Wildwood, Los mundos de Coraline es una demostración de por qué LAIKA apuesta por el stop motion pese a su enorme coste y lentitud. Cada gesto, expresión y escenario fue construido físicamente y animado fotograma a fotograma, en un proceso que combina marionetas, atrezzo real, impresión 3D y efectos digitales. El nivel de detalle sigue siendo asombroso: Coraline llegó a tener miles de rostros intercambiables para transmitir sus emociones, y hasta los guantes del personaje fueron tejidos a mano con agujas en miniatura. Esa textura tangible es parte esencial de su magia inquietante; nada parece completamente limpio ni artificial, y precisamente por eso el “Otro Mundo” resulta tan hipnótico. La película fue también un éxito comercial: recaudó cerca de 125 millones de dólares en todo el mundo y continúa siendo la película más taquillera de LAIKA. Más de una década después, su influencia se percibe en la ambición visual y tonal de Wildwood.

Hay una continuidad clara entre ambas películas. Las dos parten de una niña protagonista que cruza un umbral hacia un mundo oculto; las dos confrontan a figuras adultas amenazantes; y las dos convierten la fantasía en un vehículo para hablar de familia, miedo y madurez. La diferencia está en la escala. Los mundos de Coraline es una fábula íntima, casi de cámara, centrada en una casa y una puerta. Wildwood expande esa sensibilidad hacia una aventura épica, con un bosque inmenso, facciones en guerra y una duración de 132 minutos. Por eso, si Wildwood te ha conquistado, Los mundos de Coraline no es solo una recomendación nostálgica: es la obra fundacional que permite entender de dónde viene la personalidad de LAIKA. Y, con sus ojos de botón, sus pasillos imposibles y su bruja maternal, pocas películas animadas encajan mejor con una noche de Halloween.

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