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Dwyane Johnson se convertirá en un septuagenario llamado ‘el hombre pollo’ en su nueva película navideña: una fantasía infantil con lagartos músicos

Se titulará ‘Lizard Music’ y está dirigida por Benny Safdie, con el que el actor ya colaboró en ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson se convertirá en 'Chicken Man' en una película navideña. REUTERS/Mario Anzuoni
Dwayne Johnson se convertirá en 'Chicken Man' en una película navideña. REUTERS/Mario Anzuoni
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Amazon MGM Studios ha fijado el estreno en cines de Lizard Music, la película protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por Benny Safdie, para el 25 de diciembre de 2027. La producción combinará acción real y CGI y llegará en plena campaña navideña con una historia sobre un niño, una emisión secreta de lagartos músicos y un anciano conocido como Chicken Man.

Lizard Music adapta la novela homónima de Daniel Pinkwater y sitúa a Theo Clark Leber en el papel de un niño que descubre una retransmisión nocturna clandestina. Su búsqueda le conduce hasta Chicken Man, encarnado por Johnson, y Claudia, la gallina que acompaña al personaje, antes de emprender la exploración de una sociedad oculta.

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La fecha de lanzamiento ha sido adelantada por Deadline, que presenta el proyecto como una nueva transformación interpretativa para Johnson. El actor ha utilizado maquillaje y prótesis para interpretar a este septuagenario excéntrico.

Segunda colaboración con Benny Safdie

El reparto reúne también a Alicia Silverstone, Tim Heidecker, Arya Parvathi, Regina Hall, Colman Domingo, Jeff Goldblum, Rachel McAdams, Andrew Dice Clay y David Krumholtz. La película cuenta la relación entre el niño y Chicken Man, dos personajes que encuentran un vínculo mientras persiguen las pistas de ese universo desconocido.

Safdie ha escrito y dirigido la adaptación y el largometraje supone el reencuentro del cineasta con Johnson tras The Smashing Machine, en la que el actor interpretó al integrante del Salón de la Fama de la UFC Mark Kerr.

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Dwayne Johnson, Emily Blunt y Paul Lazenby protagonizan esta intensa historia basada en hechos reales. "Smashing Machine" narra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring. Un retrato poderoso sobre la gloria, la adicción, y el precio de ser el mejor. (Diamond films)

Antes de esa película, Safdie había codirigido con su hermano Josh Safdie títulos como Good Time y Diamantes en bruto. The Smashing Machine fue su primera experiencia en solitario detrás de la cámara.

La producción corre a cargo de Scott Stuber y Nick Nesbitt por United Artists; Safdie por Out for the Count Productions; Johnson por Seven Bucks Productions; y David Koplan por Magnetic Fields Entertainment. La combinación de fantasía, música y una aventura protagonizada por un menor encaja con la ventana navideña prevista por Amazon MGM.

Una Navidad de 2027 con grandes estrenos

Lizard Music se estrenará ocho días después de Vengadores: Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027, de acuerdo con Deadline. La programación de esas semanas incluye también El señor de los anillos: The Hunt for Gollum y la secuela El secreto de la asistenta.

El mismo 25 de diciembre Amazon MGM lanzará Alone at Dawn, una película de acción dirigida por Ron Howard y protagonizada por Adam Driver y Anne Hathaway. Warner Bros. también tiene programada para esa jornada una película dirigida por Nancy Meyers.

De izquierda a derecha: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan y Jack Black en 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'.
De izquierda a derecha: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan y Jack Black en 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'. (Sony Pictures)

Además, Dwyane Johnson tiene pendiente de estreno Jumanji: Mundo abierto, que se estrenará el próximo diciembre y ya se ha anunciado su participación en Fast Forever, una nueva entrega de la saga Fast and Furious en la que interpretará al personaje que le ha acompañado a los largo de todos estos años. Además, está a punto de estrenarse en Disney+ la versión en imagen real de Vaina, donde encarna al semidiós Maui, después de haberle puesto vez en la película original de animación.

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