Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

La imagen de Kylian Mbappé en una bebida expuesta en un supermercado chino. (Agencia Efe)

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Varias empresas chinas han cortado sus acuerdos comerciales con el futbolista Kylian Mbappé después de que el delantero del Real Madrid reconociera que se ríe con un meme que lo compara con Mao Zedong, refiriéndose al exdirigente como “un dictador chino”. La televisión estatal CCTV ha suspendido además las retransmisiones de LaLiga y el Gobierno chino ha emitido una advertencia pública por el episodio.

El grupo de bebidas Dongpeng Beverage Group ha difundido este martes comunicados en la red social Weibo, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, para confirmar la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador francés. La empresa ha alegado “tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales”, sin precisar los hechos exactos que han motivado la decisión.

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A este anuncio se han sumado las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que también han comunicado el fin de su cooperación con Mbappé y han expresado su rechazo al comportamiento del deportista. Igualmente, ninguna de estas dos firmas ha detallado en sus comunicados el incidente concreto detrás de la ruptura.

La controversia se ha desatado después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista reciente sobre su meme favorito, respondiera: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. En los últimos meses se ha popularizado en redes sociales un meme con el rostro del jugador del Real Madrid superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

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Tebas sale a defender el negocio en juego

La crisis ha puesto en alerta a LaLiga, que mantiene en China un negocio que podría alcanzar hasta 400 millones de euros hasta 2030, según fuentes de mercado citadas por Vozpópuli. El medio ha informado de que la patronal ha contactado con el Real Madrid para tratar de contener las consecuencias comerciales del conflicto, en un momento en que el contrato de LaLiga con la plataforma digital China Mobile Migu, renovado el pasado 3 de agosto hasta la temporada 2029-2030, sigue sin verse afectado por la suspensión decretada por CCTV.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya ha pedido disculpas a China en nombre de la competición y de sus clubes. En un comunicado, la organización lamenta “profundamente la ofensa” causada entre los aficionados chinos y precisa que los comentarios de Mbappé “fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga”. El futbolista, por su parte, también se ha pronunciado este martes a través de un comunicado en el que pide diculpas y asegura sentir “un profundo respeto por el pueblo chino y su historia”, además de estar ”sinceramente arrepentido”.

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El impacto económico sobre el propio Mbappé resulta, por ahora, difícil de precisar. Según Forbes, el delantero percibirá unos 100 millones de dólares esta temporada, de los que 30 millones corresponden a patrocinios, cifra que lo sitúa como el tercer futbolista mejor pagado del mundo. Ninguna de las empresas chinas que han roto sus acuerdos con el jugador ha revelado el importe de los contratos cancelados, por lo que no está claro qué parte de esos ingresos por patrocinio se ve directamente afectada por la ruptura.

La plataforma Xiaohongshu aclara que su vínculo ya había expirado

La plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, ha informado de que su colaboración con Mbappé concluyó el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato, y ha anunciado que está revisando y retirando contenidos relacionados con el jugador. Antes de la ruptura, los anuncios en los que el delantero patrocinaba las bebidas de Bu Shui La habían aparecido con frecuencia en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, sobre todo durante el Mundial de fútbol de 2026.

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Kylian Mbappé admitió que su meme favorito era el que lo comparaba con Mao Zedong

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi. Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas publicitarias antes de la ruptura.

CCTV suspende las emisiones de LaLiga

La televisión estatal china CCTV ha suspendido, desde la noche del lunes, las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con Mbappé, según ha informado el medio local The Paper, que ha citado fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública. La medida ha incluido también la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.

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El Ministerio de Exteriores chino se ha pronunciado sobre el episodio a través de su portavoz, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa rutinaria. El funcionario ha advertido de que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”, en referencia directa a la controversia generada por las declaraciones de Mbappé.

*Con información de agencias