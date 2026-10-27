España

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Dongpeng, Mengniu y Milkground han anunciado el fin de su relación comercial con el delantero del Real Madrid, después de que admitiera reírse con un montaje que superpone su rostro al del exlíder chino

La imagen de Kylian Mbappé en una bebida expuesta en un supermercado chino. (Agencia Efe)
La imagen de Kylian Mbappé en una bebida expuesta en un supermercado chino. (Agencia Efe)
Guardar

Varias empresas chinas han cortado sus acuerdos comerciales con el futbolista Kylian Mbappé después de que el delantero del Real Madrid reconociera que se ríe con un meme que lo compara con Mao Zedong, refiriéndose al exdirigente como “un dictador chino”. La televisión estatal CCTV ha suspendido además las retransmisiones de LaLiga y el Gobierno chino ha emitido una advertencia pública por el episodio.

El grupo de bebidas Dongpeng Beverage Group ha difundido este martes comunicados en la red social Weibo, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, para confirmar la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador francés. La empresa ha alegado “tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales”, sin precisar los hechos exactos que han motivado la decisión.

PUBLICIDAD

A este anuncio se han sumado las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que también han comunicado el fin de su cooperación con Mbappé y han expresado su rechazo al comportamiento del deportista. Igualmente, ninguna de estas dos firmas ha detallado en sus comunicados el incidente concreto detrás de la ruptura.

La controversia se ha desatado después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista reciente sobre su meme favorito, respondiera: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. En los últimos meses se ha popularizado en redes sociales un meme con el rostro del jugador del Real Madrid superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

PUBLICIDAD

Tebas sale a defender el negocio en juego

La crisis ha puesto en alerta a LaLiga, que mantiene en China un negocio que podría alcanzar hasta 400 millones de euros hasta 2030, según fuentes de mercado citadas por Vozpópuli. El medio ha informado de que la patronal ha contactado con el Real Madrid para tratar de contener las consecuencias comerciales del conflicto, en un momento en que el contrato de LaLiga con la plataforma digital China Mobile Migu, renovado el pasado 3 de agosto hasta la temporada 2029-2030, sigue sin verse afectado por la suspensión decretada por CCTV.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya ha pedido disculpas a China en nombre de la competición y de sus clubes. En un comunicado, la organización lamenta “profundamente la ofensa” causada entre los aficionados chinos y precisa que los comentarios de Mbappé “fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga”. El futbolista, por su parte, también se ha pronunciado este martes a través de un comunicado en el que pide diculpas y asegura sentir “un profundo respeto por el pueblo chino y su historia”, además de estar ”sinceramente arrepentido”.

El impacto económico sobre el propio Mbappé resulta, por ahora, difícil de precisar. Según Forbes, el delantero percibirá unos 100 millones de dólares esta temporada, de los que 30 millones corresponden a patrocinios, cifra que lo sitúa como el tercer futbolista mejor pagado del mundo. Ninguna de las empresas chinas que han roto sus acuerdos con el jugador ha revelado el importe de los contratos cancelados, por lo que no está claro qué parte de esos ingresos por patrocinio se ve directamente afectada por la ruptura.

La plataforma Xiaohongshu aclara que su vínculo ya había expirado

La plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, ha informado de que su colaboración con Mbappé concluyó el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato, y ha anunciado que está revisando y retirando contenidos relacionados con el jugador. Antes de la ruptura, los anuncios en los que el delantero patrocinaba las bebidas de Bu Shui La habían aparecido con frecuencia en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, sobre todo durante el Mundial de fútbol de 2026.

Kylian Mbappé admitió que su meme favorito era el que lo comparaba con Mao Zedong
Kylian Mbappé admitió que su meme favorito era el que lo comparaba con Mao Zedong

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi. Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas publicitarias antes de la ruptura.

CCTV suspende las emisiones de LaLiga

La televisión estatal china CCTV ha suspendido, desde la noche del lunes, las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con Mbappé, según ha informado el medio local The Paper, que ha citado fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública. La medida ha incluido también la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.

El Ministerio de Exteriores chino se ha pronunciado sobre el episodio a través de su portavoz, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa rutinaria. El funcionario ha advertido de que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”, en referencia directa a la controversia generada por las declaraciones de Mbappé.

*Con información de agencias

Temas Relacionados

Kylian MbappeLa LigaChinaFutbolÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Para acceder será necesario acreditar cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la capital

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La receta de buñuelos de bacalao de la madre de los hermanos Roca: “Para esta receta festiva, la temperatura del aceite de freír es muy importante”

Este clásico de las festividades populares se prepara con una sencilla masa de bacalao desalado, patata cocida y huevo

La receta de buñuelos de bacalao de la madre de los hermanos Roca: “Para esta receta festiva, la temperatura del aceite de freír es muy importante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

ECONOMÍA

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

Ni Bizum ni tarjeta: el efectivo sigue siendo el rey de los pagos en España y el 92% de los ciudadanos no quiere vivir sin él

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí