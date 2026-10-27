Feijóo presenta con Ayuso la lista del PP en Madrid para el 29-N y calienta su visita a la zona cero de los disturbios en Barcelona: “Seremos implacables con los violentos”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación de la candidatura por Madrid para las elecciones generales. (EFE/ J.J.Guillen)

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende seguir exprimiendo durante toda la semana los disturbios en Barcelona, Bilbao y A Coruña para reimpulsar su campaña y revertir el frenazo en las encuestas. Antes de poner rumbo a la capital catalana, donde se reunirá este miércoles con el alcalde Xavier García Albiol y con las personas afectadas por la violencia callejera, el líder del PP ya ha calentado el ambiente durante el acto de presentación de las listas del PP Madrid.

Arropado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la número dos de la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, el líder popular ha lanzado varias promesas electorales. Esta última semana ha tocado la de recuperar la ley y el orden: “Vivir tranquilo es que una mujer pueda volver a casa sin temor, que tu casa sea tuya, que tu comercio amanezca y que el escaparate esté entero. La paz costó mucho construirla. Quien gobierne tiene que apagar el fuego, no arrojar gasolina”, ha reiterado Feijóo.

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Feijóo ha insistido en vincular los disturbios a una maniobra electoral de Pedro Sánchez y los partidos de la izquierda alternativa, subrayando que “lo que no pueden ganar, lo quieren romper”. “Quien amenaza porque va a perder solo merece perder para que gane la mayoría. España no se va a dejar intimidar. A partir del día 30 habrá orden. Seremos implacables con los violentos. La ley se cumplirá siempre”, ha sentenciado.

Ayuso acusa a Sánchez de querer “comprar las elecciones”

En la misma línea se refirió minutos antes la número dos de la lista madrileña, quien ha sostenido que “la vuelta a la violencia no era casualidad, sino el resultado de una política, ”de señalar a media España como enemiga y fascista”. La regidora madrileña iría más allá, en línea con la teoría del pucherazo con la que el PP arrancó la campaña: “El sanchismo está destruido y solo quiere intentar comprar unas elecciones”, ha aseverado.

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“Debemos ser generosos con una forma de ver el mundo que se defiende desde la mirada liberal de la vida. Pero solo desde las ganas, desde la ilusión y estando en plena forma se puede alcanzar el poder. No se hereda, se conquista y se hace con ganas”, ha expresado la regidora madrileña.

La lista de Feijóo para disputar los 37 escaños de Madrid

Feijóo ya tiene confeccionado a su escuadrón para pelear por los 37 escaños que reparte Madrid. El PP difundió la lista completa para el Congreso de los Diputados, que estará encabezada por el líder popular, seguido de Álvarez de Toledo y el portavoz del PP, Borja Sémper.

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También incorpora miembros de su guardia pretoriana, entre ellos Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo; y Mar Sánchez, mano derecha del líder del PP desde hace 30 años. El resto lo componen varios vicesecretarios del PP, entre ellos Alma Ezcurra, Jaime de los Santos y Juan Bravo, y varios regidores madrileños. Este último grupo podría desatar el runrún el 29N. ¿Es legal que un alcalde sea diputado al mismo tiempo? Sí, pero no está bien visto en los estatutos internos del PP, en los que se estableció que era incompatible compaginar ambos cargos.

Feijóo y Abascal, tándem en el Senado

Más llamativa ha sido la estrategia de los populares en la Cámara Alta. El acto en Madrid tiene lugar al día siguiente de que Feijóo y Santiago Abascal sellasen un pacto histórico para frenar la dispersión de voto en el Senado y contraponer la alianza entre el PSOE y Frente Amplio, que concurrirán bajo una única lista. La fórmula de la derecha es distinta: Vox aceptó no presentarse en seis provincias y limitarse a presentar un candidato de tres posibles en 14 territorios, mientras el PP se borrará de tres provincias y se comprometerá a incorporar a candidatos independientes propuestos por Vox allá donde la extrema derecha no compita.

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Feijóo, que califica la alianza entre socialistas y el nuevo Sumar como una “coalición de desesperados”, defiende su pacto con la extrema derecha como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio”.