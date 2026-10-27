‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con inteligencia artificial no convence a quien la ha visto: “Merece ser quemada y escondida para siempre”

La versión antiwoke de 'La Odisea' e impulsada por inteligencia artificial de Elon Musk no convence a muchos

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Elon Musk impulsó una versión de La Odisea creada con inteligencia artificial como respuesta “anti-woke” al éxito de taquilla de Christopher Nolan, pero el resultado generó un rechazo generalizado entre los primeros espectadores. Los siete minutos iniciales del proyecto, difundidos durante el fin de semana en X, fueron descritos por la crítica y los usuarios como una producción vacía de contenido artístico. El magnate había prometido en reiteradas ocasiones una adaptación “históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, generada con su propia inteligencia artificial, Grok. La producción estuvo a cargo de la compañía especializada en IA Wonder Studios, bajo la dirección de Dev Walker.

La difusión del primer fragmento desató una ola de críticas negativas tanto de medios especializados como de usuarios de la red social. Un crítico de The Telegraph escribió que el material es “tan inquietante que se siente un tic en los ojos por su torpeza grotesca”, y describió a los personajes como de “mirada vidriosa” y voces sin expresión, con una calidad “parecida a un zombie”. El mismo texto señaló que el personaje de Penélope “luce completamente distinta en cada escena” y concluyó que la pieza “merece ser pasada por la espada, quemada hasta los cimientos y escondida para siempre bajo las arenas del tiempo”.

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El comentario con más votos en la publicación oficial de X calificó el material de “absoluta basura, como se esperaba”. Otro usuario coincidió en que se trata de “soulless slop sin pensamiento ni nada”. Un tercero ironizó: “Este es el fracaso de La Odisea que el propio Elon predijo”. Otras críticas apuntaron directamente a la falta de interpretación actoral. Un comentario sostuvo que “la incapacidad de expresar emociones con efectividad a través de una actuación de calidad en voz, postura y expresión resulta distractora”. Otro usuario fue más allá y afirmó que “los guionistas y su creatividad artística están seriamente subvalorados”, al calificar el guion de “plano y cliché”.

Imagen de 'La Odisea' hecha con Grok.

El enfrentamiento previo entre Musk y Nolan

Entre los comentarios negativos, hubo espacio para una valoración más moderada. Un usuario escribió que existen “pequeños detalles sutiles que se sienten como CGI”, pero que en general le pareció “muy impresionante” y expresó interés en ver el enfoque de los próximos episodios. Las secuencias de batalla recibieron una mención más favorable. El crítico de The Telegraph consideró que esas escenas tienen “algo de la calidad épica” de 300, la película de Zack Snyder.

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Si el video se hubiera publicado un año atrás, es probable que las reacciones hubieran sido más positivas, dado el fotorrealismo relativo de las imágenes. La recepción de este capítulo refleja la rapidez con la que evoluciona la inteligencia artificial generativa y, al mismo tiempo, la velocidad con la que el público se acostumbra a sus avances, al punto de responder con indiferencia o rechazo a resultados que meses atrás habrían llamado la atención. Hasta el lunes, el video acumulaba 6,8 millones de impresiones en X, una cifra que no resulta especialmente alta si se considera que una impresión puede generarse con solo desplazarse por la pantalla, sin necesidad de reproducir el contenido completo.

Musk había cuestionado en varias oportunidades la adaptación de Nolan a lo largo del año. En enero escribió que “Nolan perdió su integridad” tras conocerse el casting de Lupita Nyong’o como Helena de Troya. En mayo respaldó a un comentarista conservador que calificó al director de “cobarde” y además impulsó una teoría según la cual Nolan habría optado por un elenco diverso únicamente para cumplir con los requisitos de inclusión de la Academia de Hollywood. Pese a las críticas de Musk, La Odisea de Nolan recaudó más de 1.780 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera de la carrera del director. El tropiezo de la versión generada con IA se suma a otro traspié reciente vinculado al empresario: el documental del cineasta Alex Gibney sobre Musk, de carácter crítico, fracasó en taquilla y fue retirado casi por completo de las salas de cine tras apenas una semana en cartelera amplia.

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