Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy miércoles 28 de octubre. También ubica los precios más bajos, así como los más caros, de energía eléctrica.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 28 de octubre

Tarifa media: 197.46 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 314.23 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 57.52 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 28 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 222.57 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 215.97 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 218.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 213.21 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 208.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 214.73 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 240.14 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 281.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 245.44 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 145.28 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.31 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 58.72 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.62 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.55 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 93.73 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.65 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 244.91 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 295.21 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 314.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 310.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 285.76 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 264.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 236.91 euros por megavatio hora.