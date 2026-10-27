España

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy miércoles 28 de octubre. También ubica los precios más bajos, así como los más caros, de energía eléctrica.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 28 de octubre

Tarifa media: 197.46 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 314.23 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 57.52 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 28 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 222.57 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 215.97 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 218.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 213.21 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 208.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 214.73 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 240.14 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 281.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 245.44 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 145.28 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.31 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 58.72 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.62 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.55 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 93.73 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.65 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 244.91 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 295.21 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 314.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 310.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 285.76 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 264.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 236.91 euros por megavatio hora.

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