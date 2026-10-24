España

Cristian Morales, neurólogo: “Estas ocho señales te alertan de que te va a dar un ataque de migraña”

El especialista explica por qué la tensión en el cuello o las ganas de chocolate son avisos y no detonantes

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y suéter marrón rojizo, sentada en un sofá con la mano derecha en la frente, con expresión de dolor.
Una joven con migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un bostezo repetido sin tener sueño, ganas repentinas de comer chocolate o una necesidad constante de ir al baño pueden parecer detalles sin importancia, pero en realidad constituyen la antesala de una de las dolencias más incapacitantes del mundo. La migraña no empieza cuando estalla el dolor en la cabeza, el cerebro comienza a enviar avisos horas antes de la crisis. Detectar a tiempo esta fase previa, resulta clave para anticiparse al episodio y comprender los ritmos del cuerpo.

“Vas al baño más veces de lo normal. No has bebido tanto, pero estás todo el rato en el baño. En algunas personas, orinar más veces puede ser señal de que te viene un ataque”, explica Cristian Morales, neurólogo especialista en cefaleas, en uno de sus vídeos de TikTok. A esto se une otro indicio muy recurrente: “No paras de bostezar. Y no necesariamente porque tengas sueño. Los bostezos repetidos pueden aparecer horas antes de que aparezca el dolor. Ese día piensas: ‘Qué sueño tengo hoy’, quizás no es sueño”.

PUBLICIDAD

La tercera alerta es una fatiga inexplicable. “De repente estás agotado. No has hecho nada especial, no has dormido mal, pero sientes que te han desenchufado. Menos energía, cuerpo pesado, ganas de no hacer nada”, señala. De forma paralela, aparece la llamada niebla mental: “Tu cerebro va a pedales. Lees algo y tienes que volver atrás. Entras en una habitación y no recuerdas para qué. Te cuesta encontrar palabras. La dificultad para concentrarte también puede ser una señal”.

Las migrañas son más que un simple dolor de cabeza fuerte. (Adobe Stock)
Las migrañas son más que un simple dolor de cabeza fuerte. (Adobe Stock)

A continuación, Morales destaca la hipersensibilidad sensorial, una de las manifestaciones tempranas más comunes entre los afectados: “Todo te molesta más. La luz parece más intensa, el ruido te irrita, los olores se vuelven insoportables y todavía ni siquiera te duele la cabeza. A veces la sensibilidad empieza antes que el dolor”. Este fenómeno hace que estímulos cotidianos se perciban como ‘agresiones’ horas antes del dolor punzante.

PUBLICIDAD

El dolor de cuello y los antojos

Como sexta señal, Morales aclara una confusión clínica sumamente habitual: “Te empieza a molestar el cuello. Y aquí es donde viene uno de los grandes malentendidos. Notas tensión cervical y piensas: ‘La contractura me ha desencadenado la migraña’. Pero a veces es justo al revés. Esa molestia puede ser parte del ataque que ya está empezando”. Las vías nerviosas del cuello y la cabeza convergen en el tronco cerebral, lo que hace que la señal de alarma migrañosa se irradie con frecuencia a la zona cervical.

Las emociones tampoco permanecen al margen antes de la crisis. “Tu estado de ánimo cambia”, advierte el neurólogo, detallando cómo oscilan las sensaciones sin motivo aparente: “Más irritable, más apagado, más inquieto o incluso extrañamente eufórico. Y no sabes muy bien por qué. Esos cambios también pueden aparecer antes del dolor”.

Mujer sentada en una cama con la mano en la cabeza junto a un reloj digital marcando las 03:00, medicamentos y un vaso de agua.
Una mujer durante un episodio nocturno de migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, entra en juego el factor alimentario: “Te aparece un antojo muy concreto. Chocolate, dulce, salado o cosas guarras. Y aquí es donde viene la trampa. A veces pensamos que eso que comimos es lo que produjo la migraña, cuando ese antojo era la señal de que el ataque ya estaba empezando”. El hipotálamo, la región encargada de regular el apetito y los ritmos biológicos, se activa en los momentos iniciales de la migraña, desatando una búsqueda de glucosa y nutrientes rápidos.

El especialista recalca que no se trata de una regla exacta, sino de una guía de autoconocimiento: “No tienes por qué tenerlas todas y no siempre se van a traducir en un ataque, pero si se repiten siempre antes de un ataque, pueden ayudarte a entender tu patrón”. Identificar esta secuencia permite al paciente estar preparado, reducir la sobreexposición sensorial a tiempo y planificar la toma del tratamiento pautado por su médico antes de que la crisis alcance su punto de máxima intensidad.

Temas Relacionados

MigrañaEnfermedades y MedicamentosTikTok EspañaEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

La princesa Leonor y la infanta Sofía cierran los Premios Princesa de Asturias 2026 con dos looks combinados, vaqueros y comodidad en su visita al Pueblo Ejemplar

La jornada histórica de galardones despide con éxito desde la cofradía de pescadores de Santa Ana de Llanes

La princesa Leonor y la infanta Sofía cierran los Premios Princesa de Asturias 2026 con dos looks combinados, vaqueros y comodidad en su visita al Pueblo Ejemplar

Luna llena de octubre de 2026: fecha, hora y cómo ver la Luna del Cazador

Esta será la última del otoño en el hemisferio norte y podrá verse a simple vista desde cualquier punto con el cielo despejado

Luna llena de octubre de 2026: fecha, hora y cómo ver la Luna del Cazador

La visita de la familia real al Pueblo Ejemplar 2026: del homenaje a las familias marineras a la elaboración de la anchoa del Cantábrico en Llanes

Los reyes, Felipe VI y Letizia, se han trasladado hasta la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes para despedir los Premios Princesa de Asturias 2026

La visita de la familia real al Pueblo Ejemplar 2026: del homenaje a las familias marineras a la elaboración de la anchoa del Cantábrico en Llanes

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 24 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 24 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”