Cristian Morales, neurólogo: “Estas ocho señales te alertan de que te va a dar un ataque de migraña”

Una joven con migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un bostezo repetido sin tener sueño, ganas repentinas de comer chocolate o una necesidad constante de ir al baño pueden parecer detalles sin importancia, pero en realidad constituyen la antesala de una de las dolencias más incapacitantes del mundo. La migraña no empieza cuando estalla el dolor en la cabeza, el cerebro comienza a enviar avisos horas antes de la crisis. Detectar a tiempo esta fase previa, resulta clave para anticiparse al episodio y comprender los ritmos del cuerpo.

“Vas al baño más veces de lo normal. No has bebido tanto, pero estás todo el rato en el baño. En algunas personas, orinar más veces puede ser señal de que te viene un ataque”, explica Cristian Morales, neurólogo especialista en cefaleas, en uno de sus vídeos de TikTok. A esto se une otro indicio muy recurrente: “No paras de bostezar. Y no necesariamente porque tengas sueño. Los bostezos repetidos pueden aparecer horas antes de que aparezca el dolor. Ese día piensas: ‘Qué sueño tengo hoy’, quizás no es sueño”.

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La tercera alerta es una fatiga inexplicable. “De repente estás agotado. No has hecho nada especial, no has dormido mal, pero sientes que te han desenchufado. Menos energía, cuerpo pesado, ganas de no hacer nada”, señala. De forma paralela, aparece la llamada niebla mental: “Tu cerebro va a pedales. Lees algo y tienes que volver atrás. Entras en una habitación y no recuerdas para qué. Te cuesta encontrar palabras. La dificultad para concentrarte también puede ser una señal”.

Las migrañas son más que un simple dolor de cabeza fuerte. (Adobe Stock)

A continuación, Morales destaca la hipersensibilidad sensorial, una de las manifestaciones tempranas más comunes entre los afectados: “Todo te molesta más. La luz parece más intensa, el ruido te irrita, los olores se vuelven insoportables y todavía ni siquiera te duele la cabeza. A veces la sensibilidad empieza antes que el dolor”. Este fenómeno hace que estímulos cotidianos se perciban como ‘agresiones’ horas antes del dolor punzante.

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El dolor de cuello y los antojos

Como sexta señal, Morales aclara una confusión clínica sumamente habitual: “Te empieza a molestar el cuello. Y aquí es donde viene uno de los grandes malentendidos. Notas tensión cervical y piensas: ‘La contractura me ha desencadenado la migraña’. Pero a veces es justo al revés. Esa molestia puede ser parte del ataque que ya está empezando”. Las vías nerviosas del cuello y la cabeza convergen en el tronco cerebral, lo que hace que la señal de alarma migrañosa se irradie con frecuencia a la zona cervical.

Las emociones tampoco permanecen al margen antes de la crisis. “Tu estado de ánimo cambia”, advierte el neurólogo, detallando cómo oscilan las sensaciones sin motivo aparente: “Más irritable, más apagado, más inquieto o incluso extrañamente eufórico. Y no sabes muy bien por qué. Esos cambios también pueden aparecer antes del dolor”.

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Una mujer durante un episodio nocturno de migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, entra en juego el factor alimentario: “Te aparece un antojo muy concreto. Chocolate, dulce, salado o cosas guarras. Y aquí es donde viene la trampa. A veces pensamos que eso que comimos es lo que produjo la migraña, cuando ese antojo era la señal de que el ataque ya estaba empezando”. El hipotálamo, la región encargada de regular el apetito y los ritmos biológicos, se activa en los momentos iniciales de la migraña, desatando una búsqueda de glucosa y nutrientes rápidos.

El especialista recalca que no se trata de una regla exacta, sino de una guía de autoconocimiento: “No tienes por qué tenerlas todas y no siempre se van a traducir en un ataque, pero si se repiten siempre antes de un ataque, pueden ayudarte a entender tu patrón”. Identificar esta secuencia permite al paciente estar preparado, reducir la sobreexposición sensorial a tiempo y planificar la toma del tratamiento pautado por su médico antes de que la crisis alcance su punto de máxima intensidad.

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