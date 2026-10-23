Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Vista del interior del Teatro Campoamor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses)

Guardar

Este fin de semana se entregan en Oviedo los Premios Princesa de Asturias, uno de los reconocimientos más importantes del mundo de habla hispana en categorías que van desde el deporte hasta la ciencia. Este año, entre los galardonados figuran Leo Messi, Patti Smith y el estudio de animación japonés Studio Ghibli. Cada una de las ocho categorías del premio tiene asignada la misma dotación económica, 50.000 euros, además de una escultura diseñada por Joan Miró que todos los ganadores reciben junto al cheque.

En total, la Fundación Princesa de Asturias repartirá este año 400.000 euros. La cifra se mantiene sin cambios de una edición a otra y es igual para las ocho categorías, sin distinción entre el premio de Deportes y el de Letras, Ciencias o Concordia. Lo que sí varía, año tras año, es cuánta gente tiene que repartirse ese dinero.

PUBLICIDAD

No es lo mismo ganar solo que ganar acompañado

Un detalla a aclarar es que los 50.000 euros son del premio, no de la persona que lo recibe. Si gana uno solo, se lleva todo. Si ganan varios, el monto se divide en partes iguales, sin importar el peso o la trayectoria de cada uno de los premiados.

Messi y Smith están en el primer grupo. Ganaron en solitario los premios de Deportes y de las Artes, respectivamente, así que cada uno cobra el monto completo, sin necesidad de compartirlo con nadie más.

Los Premios Princesa de Asturias 2022 dejaron una divertida anécdota en la que la heredera al trono se sumó a los aplausos de los asistentes tras su discurso.

La Investigación Científica y Técnica tuvo peor suerte en el reparto, al menos en términos aritméticos: esta edición reconoce a tres investigadores a la vez. Divididos los 50.000 euros entre ellos, a cada uno le tocan unos 16.666,67 euros.

PUBLICIDAD

Cuando el premio es para una institución

No todos los ganadores tienen nombre y apellido. Esta edición también distingue a Studio Ghibli y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, dos entidades que poco tienen que ver entre sí más allá de haber sido elegidas el mismo año. En esos casos no hay reparto posible, porque no hay varias personas entre quienes dividir el monto: los 50.000 euros van enteros a la institución, que decide después qué hacer con ellos.

Quién paga la fiesta

Detrás del dinero que reciben los ganadores hay otra cuenta, mucho menos conocida, la que paga el Estado para que la ceremonia exista. Un Real Decreto publicado el 30 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) autorizó una subvención de hasta 300.000 euros a la Fundación, con cargo al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

PUBLICIDAD

Ese dinero no financia solo los premios en sí. También cubre las reuniones de los jurados, la organización del acto de entrega, la producción y retransmisión del evento, y las campañas de promoción internacional de los galardones, cada vez más seguidos fuera de España gracias a la popularidad de algunos de sus ganadores.

Si la Fundación no llegara a pagarle a algún ganador por una causa que le sea atribuible, debe devolverle al Estado el 12,5% de toda la subvención, por cada premio que quede sin pagar. Una especie de multa por incumplir lo que, en teoría, debería ser automático.

PUBLICIDAD