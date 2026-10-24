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Feijóo vuelve a Galicia tras los disturbios del acto de Abascal en A Coruña y acusa a Sánchez de “alimentar a los extremistas”: “Hay que discrepar, no apedrear”

El líder del PP ha vinculado los altercados con un clima político que atribuye al Ejecutivo central. “Buscan agitar una calle que les da la espalda. Hay partidos que lo alientan públicamente”, ha sostenido

Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya. (Kike Rincón - Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya. (Kike Rincón - Europa Press)
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Alberto Núñez Feijóo ha escogido su tierra para el segundo acto de precampaña. El candidato del PP ha viajado a Galicia para dar un mitin en Vigo junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa, Luisa Sánchez. El candidato ha reclamado que la discrepancia política se exprese “con palabras, pero no con piedras” y ha acusado a Pedro Sánchez de promover una dinámica que “alimenta a los extremistas”. El dirigente popular ha pronunciado estas palabras tras los disturbios registrados en A Coruña esta semana alrededor del mitin de Santiago Abascal.

Feijóo ha rechazado que los incidentes representen a la comunidad y ha mostrado su respaldo a los agentes agredidos. “La violencia y la intolerancia de los sectarios no es Galicia”, ha afirmado. Ha señalado que “hay que darse la mano otra vez” y que “hay que discrepar, pero no apedrear”. También ha puesto el foco en las consecuencias de la violencia sobre personas ajenas, defendiendo que los ciudadanos deben poder transitar por las calles “sin tener que evitar ninguna calle o ninguna plaza”.

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El líder del PP ha vinculado los altercados con un clima político que atribuye al Ejecutivo central. “Buscan agitar una calle que les da la espalda. Hay partidos que lo alientan públicamente”, ha sostenido. “Cuando buscas el enfrentamiento, la división, el muro y la confrontación ocurre lo que ocurre”, ha dicho Feijóo, para después llamar a “derribar el muro de Sánchez” el 29 de noviembre y afirmar que ese muro “alimenta a los extremistas y nos destruye como país”.

Alberto Núñez Feijóo comparó la situación de la vivienda con una piragua durante un acto en Sevilla.

Noticia en ampliación.

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