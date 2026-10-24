España

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

“Hoy está poniendo en riesgo la continuidad de su propia cultura, importando inmigrantes que odian sus valores”, ha añadido el presidente argentino

Javier Milei en la Fundación Faro
Javier Milei en la Fundación Faro. (Infobae)
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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a llamar este viernes “ladrón corrupto” al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su discurso en la cena anual de la Fundación Faro. Este fue el primer discurso que ofreció Milei en su país tras regresar de Madrid, donde el pasado miércoles calificó a Sánchez con esas mismas palabras durante su disertación ante el Foro Nueva Economía, lo que generó polémica por irrumpir en la campaña electoral española.

En el encuentro de la Fundación Faro, el argentino advirtió del peligro al que, según él, se enfrenta Occidente por la caída de la natalidad y la acogida de migrantes, y puso como ejemplo a España. “!España! La política del reemplazo del ladrón corrupto Pedro Sánchez. El eslogan ese de ‘si hacer tal cosa es de zurdos, soy zurdo’, le faltaba decir ‘si ser chorro (ladrón) es de zurdo, soy zurdo’. Hubiera cuadrado perfecto”, dijo Milei. “Europa eligió el peor de los caminos, no quiso reformar sus jubilaciones, no quiso tener hijos y, para tapar el agujero, abrió la frontera sin control. Como resultado, hoy está poniendo en riesgo la continuidad de su propia cultura, importando inmigrantes que odian sus valores”, añadió.

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También dijo: “Los resultados están a la vista, miren Francia, donde la izquierda violenta y los inmigrantes salieron a sembrar el caos en las calles, o miren la España del corrupto Pedro Sánchez, que regularizó de un plumazo a cientos de miles de inmigrantes ilegales para sumarles votos al PSOE”. Sin nombrarla, se refirió también a la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno socialista de España, por la que los descendientes de los españoles que se exiliaron a causa de la Guerra Civil o el franquismo han podido solicitar la nacionalización, al afirmar: “Están dando ciudadanía para que voten a la izquierda”. “Esperemos que la ola azul también llegue a España”, remató, al expresar su deseo de que ganen PP y Vox en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Así ha sido el encuentro entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei

La respuesta de Pedro Sánchez tras el viaje de Milei

Estas palabras de Milei tienen lugar dos días después de un viaje a Madrid en el que el presidente argentino también criticó a Pedro Sánchez, quien le respondió con una campaña en redes sociales y un gran cartel en la sede del PSOE en Madrid, con el lema: “Soy zurdo y a mucha honra”.

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En respuesta a las palabras de Milei, Sánchez también posteó una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema Fanático de la popular cantante argentina Lali, quien la compuso especialmente contra Javier Milei.

Con información de EFE

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