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Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Un estudio con más de 32.000 participantes confirma el efecto psicológico de no pagar con dinero físico

Una persona entrega billetes de euro a una empleada frente a una caja registradora abierta en una panadería con estantes de pan.
Una clienta entrega billetes de diez y veinte euros a una dependienta frente a la caja registradora de una panadería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La asesora financiera Natalia Lara explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok el motivo por el que los consumidores tienden a gastar más dinero cuando pagan con tarjeta en comparación con el uso de efectivo. Según detalla, se trata de una reacción psicológica que se activa de forma distinta según el método de pago utilizado. “Se llama dolor de pagar”, afirma Lara en sus declaraciones. La especialista explica que entregar un billete físico genera en el cerebro una sensación de pérdida real, mientras que los pagos con tarjeta o móvil eliminan esa percepción y favorecen un gasto menos controlado.

La expresión que usa la asesora no es nueva en el ámbito de la economía del comportamiento. El término pain of paying (dolor por pagar) fue documentado por investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Maryland en un estudio publicado en la revista Journal of Experimental Psychology: Applied, según recoge la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) en su sitio web. Los autores, Priya Raghubir y Joydeep Srivastava, concluyeron que “la gente está dispuesta a gastar más cuando usa una tarjeta de crédito que cuando usa efectivo”.

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Imagen de varios montones de monedas de euros. (Europa Press)
Imagen de varios montones de monedas de euros. (Europa Press)

La investigación, que cuenta con cuatro estudios distintos con participantes que debían estimar gastos en escenarios de compra simulados, sostiene que “cuanto más transparente es la salida del pago, mayor es la aversión al gasto, o más alto el dolor de pagar”. Según los autores, el efectivo representa la forma de pago más transparente, porque permite al comprador percibir de manera directa el valor real del dinero que entrega.

Una investigación reciente confirma el efecto a gran escala

El fenómeno descrito por Lara fue sometido a una verificación masiva en 2026. Un equipo de investigadores conformado por Christopher Bechler, Rhia Catapano, Szu-chi Huang y Oleg Urminsky publicó en agosto en la revista Journal of Consumer Research una megarreplicación del efecto, con 13 estudios preregistrados que abarcaron a 32.371 participantes, 65 productos y 57 precios distintos, entre 1,09 y 400 dólares.

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El trabajo confirmó que “pagar en efectivo es psicológicamente más doloroso que pagar con tarjeta, incluso entre los consumidores actuales que poseen múltiples tarjetas, billeteras digitales y monedas virtuales”. Los autores también hallaron que el efecto del método de pago resulta más fuerte y confiable sobre el monto real gastado que sobre la disposición a pagar, y que varía según la frecuencia con la que cada persona utiliza efectivo o tarjeta en su vida diaria.

El mecanismo detrás del gasto descontrolado

Otro estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology en 2025 profundizó en el mecanismo detrás de este comportamiento. Según el trabajo, el dolor que provoca el efectivo “deja huellas vívidas en la memoria”, un efecto que se refuerza con cada transacción, mientras que las compras con tarjeta de crédito solo requieren una firma, lo cual reduce esa sensación de pérdida.

“Si notas que se te va el dinero en tonterías, prueba a sacar efectivo de tu presupuesto de ocio cada mes”

La investigación agrega que, debido al dolor de pagar, los consumidores que utilizan efectivo tienden a considerar más los costos y a prestar menos atención a los beneficios de un producto, en comparación con quienes pagan con tarjeta. El estudio identificó además que el efecto se intensifica en personas con perfiles más austeros en el manejo de su dinero, frente a quienes gastan con mayor facilidad.

Frente a este comportamiento, Lara propuso una estrategia concreta para quienes identifican fugas de dinero en su presupuesto. “Si notas que se te va el dinero en tonterías, prueba a sacar efectivo de tu presupuesto de ocio cada mes”, recomendó la asesora en su video. Según explicó, esta modificación en el hábito de pago obliga a reconsiderar cada gasto antes de realizarlo.

La sugerencia coincide con las conclusiones del estudio de la APA, que advierte sobre “la facilidad engañosa” de los medios de pago no físicos y plantea que las autoridades podrían advertir a los consumidores sobre el riesgo de tratar el dinero electrónico como si no representara un desembolso real.

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